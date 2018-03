TIROLER TAGESZEITUNG: Leitartikel vom 31. Mai 2013 von Alois Vahrner - Millionärs-Rekord und die Wahlen

INNSBRUCK (OTS) - Utl: Mit 77.600 gibt es in Österreich so viele Euro-Millionäre wie noch nie. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der armutsgefährdeten Österreicherinnen und Österreicher. Das bringt viel Munition für den Nationalratswahlkampf.

Die viel zitierte Krise ging an Österreichs Reichen im Vorjahr spurlos vorbei. Noch nie zuvor gab es so viele Reiche mit so viel Vermögen. Weitere 5500 Österreicher sind neu im heimischen Klub der Millionäre, der jetzt auf 77.600 angewachsen ist, davon 4400 auch in Tirol. Und trotz Finanzkrise legten die Vermögen um 22 Mrd. Euro auf 245 Mrd. Euro zu.

Gleichzeitig gibt es laut einer erst kürzlich veröffentlichten Studie der Statistik Austria in Österreich mehr als eine Million armutsgefährdete Personen (laut EU-Definition weniger als 12.791 Euro netto pro Jahr für einen Einpersonenhaushalt, bei Mehrpersonenhaushalten entsprechend mehr). Besonders schwierig ist die Lage sehr oft für Alleinerzieherinnen, Bezieher von Minipensionen oder kinderreiche Familien.

Österreich hat sich in den Krisenjahren besser behauptet als die meisten anderen europäischen Länder. Dass Reiche offenbar immer reicher werden und gleichzeitig das Leben für immer mehr Personen angesichts stagnierender Einkommen bei gleichzeitig steigenden Preisen schwieriger wird, ist aber natürlich regelrecht Zunder für den bevorstehenden Nationalratswahlkampf. Abseits von Bienen und anderen Querelen hat zuletzt etwa bereits die Frage des sündteuren Wohnens, das natürlich am schmerzlichsten alle Wenigverdiener und kleinen Pensionsbezieher betrifft, die innenpolitische Debatte beherrscht.

Zu erwarten ist daher ein Wettlauf um Steuern. Dabei wird es trotz rekordverdächtiger Steuerquote kaum um Entlastungen, sondern wohl eher um neue Belastungen gehen. Im Visier, vor allem der SPÖ, stehen dabei seit Längerem äußerst plakativ "die Banken" und "die Reichen". Neben der Finanztransaktionssteuer wird bereits heftig über eine Verlängerung der Bankenabgabe gestritten. Und wie eine "Reichensteuer" dann tatsächlich ausschauen soll, zumal die größten Vermögen in Stiftungen angelegt sind, wird sich auch noch herausstellen müssen. Ein nachträglicher Griff in Stiftungen ist rechtlich sehr bedenklich. Und wird Immobilienbesitz stärker besteuert, wird wohl Wohnen statt billiger noch teurer. Und auszublenden, dass eine Bankenabgabe alle Kunden bezahlen müssen, ist reichlich naiv.

Die einfachen Polit-Rezepte (das Vermögen der Österreicher ist ja um einiges höher als öffentliche und private Schulden) klingen in Wahlkampfreden und auf Plakaten meist eingängig. In der Realität ist selbst das Schröpfen der Reichen dann wegen der Gefahr, dass Vermögen und Arbeitsplätze aus Österreich abgezogen werden, viel schwieriger.

