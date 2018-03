Sciton führt CelluSmooth(TM) zur schnellen, dauerhaften und effektiven Behandlung von Cellulite ein

Palo Alto, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Sciton, ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen, passgenauen und modularen medizinischen Laser- und Lichtsystemen für verschiedenste Anwendungsbereiche auf dem Markt der ästhetischen Medizin, kündigt die Einführung von CelluSmooth an. Das innovative Lasermodul ist mit der firmeneigenen M3-Technologie ausgestattet. CelluSmooth verbessert Cellulite* durch ein minimal-invasives Verfahren zur Durchtrennung von fibrösen Septen, zur Verseifung von Fett und zur Straffung der Haut.

Das CelluSmooth-Verfahren ist schnell, effektiv und sicher. Die Behandlung beruht auf der firmeneigenen M3-Technologie, die den Betrieb eines Lasers mit einer Wellenlänge von 1319 nm in drei verschiedenen Stufen ermöglicht. Die M3-Technologie von CelluSmooth bietet Ärzten die Möglichkeit, die Hauptursachen von Cellulite im Oberschenkel- und Gesäßbereich sowie an weiteren Körperstellen innerhalb kürzester Zeit zu behandeln. "CelluSmooth sorgt für dauerhafte Ergebnisse, die im Vergleich zu anderen minimal-invasiven Verfahren am Markt gleich gut oder besser sind - und das in der Hälfte oder einem Drittel der Zeit", so Dr. Marc J. Salzman, ein staatlich geprüfter plastischer Chirurg und Gründer des Salzman Institute of Cosmetic Surgery in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky. "Dieses Verfahren führt zu einem glatteren Erscheinungsbild von Problembereichen wie beispielsweise im Oberschenkel- und Gesäßbereich - mit minimalen Schwellungen und Beschwerden für unsere Patienten. Mit dieser Behandlung erzielen wir eine sehr hohe Patientenzufriedenheit."

"CelluSmooth wurde in Zusammenarbeit mit einem Gremium außergewöhnlicher plastischer und kosmetischer Chirurgen entwickelt. Es handelt sich um die neueste Innovation der umfassenden Reihe verschiedener Lasertechnologien von Sciton und stellt einen bedeutenden Durchbruch im Bereich der Körperformung dar", erklärte Dan Negus, PhD, der Präsident von Sciton. "Dies ist ein weiterer Schritt im Zuge unseres langfristigen Engagements für unsere Kunden und ihre Patienten, klinisch sichere und effektive Geräte ohne technisch unnötige Verbrauchsmaterialien einzuführen und kontinuierlich zu verbessern", so Dr. Negus weiter.

CelluSmooth ist auf der JOULE-Plattform erhältlich, die mehrere Module zur Behandlung vieler weiterer Indikationen bietet. In Verbindung mit Scitons Verpflichtung, keinerlei Verbrauchsmaterialien einzusetzen, bedeutet dies für Ärzte, dass sie eine maximale Investitionsrendite erzielen können.

Näheres zu CelluSmooth erfahren Sie auf http://ScitonCelluSmooth.com.

*Durch Gewebeablation und -koagulation Nur zum Vertrieb außerhalb der USA bestimmt.

INFORMATIONEN ZU SCITON: Sciton hat sich dem Ziel verschrieben, erstklassige Laser- und Lichtquellenlösungen für medizinische Fachkräfte anzubieten, die nach ausgezeichneter Beständigkeit, Leistungsfähigkeit und Wertschöpfung verlangen. Sciton bietet ausgezeichnete medizinische Geräte für die lasergestützte Lipolyse, die partielle und vollständige Hauterneuerung, oberflächliches und tiefes Hautpeeling sowie für die Bereiche Haarentfernung, Phototherapie und Faltenreduktion und zur Behandlung von vaskulären und pigmentierten Läsionen, Krampfadern und Akne. Besuchen Sie http://www.sciton.com für nähere Informationen und eine vollständige Auflistung aller Sciton-Systeme.

