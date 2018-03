Schönborn: Jedes Kind braucht Vater und Mutter

Wiener Erzbischof in Fronleichnamspredigt: Trotz komplexer Lebensrealität muss Kindeswohl Leitstern sein - Kein Recht auf Kinder, sondern Rechte der Kinder gilt es zu wahren

Wien, 30.05.13 (KAP) Jedes Kind braucht Vater und Mutter zugleich, hat Kardinal Christoph Schönborn am Donnerstag im Rahmen des traditionellen Wiener "Stadtumgangs" zu Fronleichnam betont. Tausende Gläubige, darunter auch der Apostolische Nuntius in Österreich, Erzbischof Peter Stephan Zurbriggen, Verfassungsgerichtshofs-Präsident Gerhart Holzinger, Wiener Stadtpolitiker, Vertreter der Universitäten sowie dutzende Orden, Verbände und Gruppierungen nahmen trotz des herannahenden Regenwetters an der traditionellen Prozession durch den ersten Wiener Gemeindebezirk teil. Für die Bundeshauptstadt war es zugleich das 650. Jubiläumsjahr der ersten Fronleichnamsprozession.

Oft habe er den Eindruck, dass Kinder verzweckt werden, so Schönborn in seiner Predigt auf dem Michaelerplatz. Er verstehe den tiefen Schmerz der Kinderlosigkeit und den "berechtigten Wunsch", selbst Eltern zu sein. In der Realität seien die Familien- und Beziehungsverhältnissen oft komplex, und es geschehe auch hier "viel Gutes", das Anerkennung und Dank verdiene. Die komplexe Lebensrealität dürfe jedoch kein Hindernis dafür sein, das Wohl des Kindes an die erste Stelle zu setzen und als "Leitstern" vor Augen zu behalten. Dazu gehöre wesentlich, Vater und Mutter zu haben und auch darum zu wissen. "Es gibt kein Recht darauf, Kinder zu haben, sondern es gilt Rechte der Kinder zu wahren", so der Kardinal.

Diese christliche Sichtweise über das Kind gerate zunehmend in die Defensive, stellte Schönborn fest. "Wir sind im Rückzug und müssen eine Position nach der anderen aufgeben, da der Mainstream und die ihm folgende Gesetzgebung in eine andere Richtung gehen." Erscheine die katholische Kirche hier auch oft als "Neinsager" - aktuell etwa bei ihrem Einwand gegen ein neues Adoptionsgesetz in Österreich - so sei ihr Anliegen dennoch vielmehr das "Ja zum Leben und zu dessen Schönheit", betonte der Wiener Erzbischof. Er selbst sei überzeugt, dass "auch über Gräben unterschiedlicher Sichtweisen hinweg" gemeinsame Wege gefunden werden könnten.

