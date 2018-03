Becker: Steigender Pflegebedarf in Europa erfordert dringend Reformen

Sozialausschuss des EU-Parlaments beschließt Forderungskatalog zur Sicherung der zukünftigen Pflegeversorgung

Brüssel, 30. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Wenn Europas Regierungen jetzt nicht rasch die dringend erforderlichen Reformen durchziehen, können wir den steigenden Pflegebedarf in Zukunft nicht decken. Wir brauchen mehr und bestens ausgebildete Pflegekräfte sowie eine Entlastung der großen Zahl pflegender Angehöriger", so der Sozialsprecher der ÖVP, Heinz K. Becker, zur heutigen Abstimmung im Sozialausschuss des EU-Parlaments über einen Forderungskatalog für Reformen des Pflegewesens in den EU-Mitgliedsländern. "Wir freuen uns, dass immer mehr Menschen immer länger leben, andererseits müssen wir aber auch die Herausforderungen meistern, die sich aus dem steigenden Bedarf und den Qualitätsanforderungen an die Pflege ergeben", erklärt Becker. ****

"Einer der Gründe für den Mehrbedarf an Pflege- und Betreuungsleistungen ist die stetig wachsende Zahl der Demenz- und Alzheimerkranken", so der ÖVP-EU-Abgeordnete. Der Forderungskatalog für Reformen des Pflegewesens, den der Sozialausschuss heute beschlossen hat, sieht unter anderem die regelmäßige Erfassung der Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, Erschwinglichkeit und Qualität von Pflegedienstleistungen in den EU-Mitgliedstaaten vor. Die Zuständigkeit für die Pflegesysteme soll bei den Mitgliedstaaten verbleiben. Durch bessere Koordinierung, gemeinsame Projekte und

den Austausch bewährter Praxismodelle sollen aber Reformen in den Ländern angestoßen werden. "Die Pflege kann auch Jobmotor sein, wenn wir es richtig angehen. Voraussetzung ist eine attraktive Ausbildung vom Lehrberuf bis zur Hochschule und eine bestmögliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie", erklärt der ÖVP-Sozialsprecher.

"Besonders wichtig ist es, die Pflege zuhause zu fördern, wohnortnahe mobile Dienste auszubauen und pflegende Angehörige zu entlasten", so Becker. Die Abgeordneten sind sich einig, dass auch der Ausbau von Gesundheitsvorsorge und Präventionsmaßnahmen für ein "gesundes und aktives Altern" Teil des Maßnahmenbündels sein müssen. "Auch in Österreich würde das Pflegesystem auf einen erfolgreichen Weg kommen, wenn die längst angekündigten Reformen mutig und konsequent verwirklicht werden. Das Modell der Alterswohlfahrt des Seniorenbunds ist die Messlatte für den Sozialminister. Jetzt darf er keine Zeit mehr verlieren", so

Becker.

Rückfragen & Kontakt:

Heinz K. Becker, MEP, Tel.: +32-2-284-5288

heinzk.becker@ep.europa.eu

Daniel Köster M.A., EVP-Pressedienst, Tel.: +32-487-384784

daniel.koster@ep.europa.eu