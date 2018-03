DataCash und Redecard rufen die umfassendste E-Commerce-Lösung Brasiliens ins Leben

London (ots/PRNewswire) - Redecard macht sich die dynamischen und flexiblen White Label-Zahlungsdienstleistungen von DataCash zu Nutze, um den besonderen Bedürfnissen des brasilianischen Marktes gerecht zu werden.

Der globale Anbieter für Zahlungslösungen, DataCash, ein MasterCard-Unternehmen, gab heute seinen Zusammenschluss mit Redecard bekannt, um die vollständigste E-Commerce-Lösung "E-Commerce Redecard" in Brasilien anzubieten. Die Partnerschaft resultiert in einer hochmodernen Zahlungslösung für Händler auf dem gesamten brasilianischen Markt.

DataCash stellt Redecard sein geschütztes und äusserst widerstandsfähiges Zahlungs-Gateway zur Verfügung, das sicherstellt, dass Redecard-Händler Kunden eine effiziente und bequeme Zahlungserfahrung bieten können. DataCash verbindet Lieferanten mit seiner Zahlungsplattform, vereinfacht den Zahlungsprozess und ermöglicht Verbindungen zwischen Händlern, Banken und Redecard selbst.

Redecard ist eine Tochtergesellschaft von Itaú, der grössten Bank Lateinamerikas und eine der grössten Banken weltweit. Itaú beschäftigt mehr als 96.000 Angestellte und verfügt über Geschäfte auf dem amerikanischen Kontinent, in Asien, im Nahen Osten und in Europa. 2012 lag das Nettoeinkommen Itaús bei ca. 7 Mrd. USD.

"Wir haben mehr als eine Millionen Kunden, die uns als Synonym für Tradition und hochmoderne Zahlungstechnologien sehen. Wir bringen diese Erfahrung in die Online-Welt ein und adressieren alle Herausforderungen und Ansprüche, die dieser Markt stellt", so Marcelo Kopel, Executive Director von Redecard.

Das Produkt bietet fortschrittliche Konnektivität und verlinkt Händler in Zahlungstransaktionen über eine einzige, geschützte und hochresistente Plattform. Dies bedeutet, dass Händler, die mit E-Commerce Redecard arbeiten, von einem einzigen System profitieren, das es ihnen ermöglicht, eine Vielzahl von Zahlungsmethoden zu akzeptieren und zu bearbeiten, einschliesslich nationaler und internationaler Kredit- und Kundenkarten und Boleto Bancário, die allesamt mit Mitteln zur Betrugsprävention und einem Transaktionsverwaltungssystem ausgestellt sind.

"Der brasilianische Markt ist einer der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Märkte", so Ajay Bhalla, Präsident von DataCash. "DataCashs Zahlungs-Gateway entspricht nicht nur Redecards speziellen Ansprüchen an eine Plattform, die Zahlungen von verschiedenen Quellen bearbeiten kann, sondern verfügt auch über die Flexibilität zur Aufrüstung, wenn Redecard sein Profil in Brasilien erweitert. Im Endeffekt kann diese Flexibilität an Händler weitergegeben werden, um sicherzustellen, dass diese den wachsenden Anforderungen des Endkunden entsprechen können und so die digitale Zahlungserfahrung transformieren."

Über DataCash

DataCash Group Ltd. (Teil von MasterCard Incorporated) wurde 1996 gegründet. Das Unternehmen bietet Händlern und Banken internationale Multi-Channel-Zahlungsbearbeitungssysteme und moderne Lösungen zur Betrugsprävention und Risikomanagement. Als globaler Partner einiger der international bekanntesten Markenfirmen aus den Bereichen Gaming, Reise, Einzelhandel und Finanzen kombiniert DataCash kluges Denken und eine lückenlose Lösung, um den Kunden dabei zu helfen, die mit der Zahlungsbearbeitung verbundene Komplexität sowie die Kosten zu überwinden. Mit der modernen Technologie von DataCash können Kunden Zahlungen in über 177 Währungen von über 45 Marken in e-Commerce, m-Commerce und aus Kanälen für Karteninhaber akzeptieren und abwickeln - und zwar mit der Sicherheit und der Zuverlässigkeit von Tools, die für die anspruchsvollen und immer grösser werdenden Geschäftsbedürfnisse massgeschneidert sind. DataCash-Kunden schützen ihre Marke und ihren Ruf, verbessern die Endnutzer-Erfahrung und machen die neuen internationalen Marktmöglichkeiten zu Kapital.

Über Redecard

Redecard ist Teil der Itaú Unibanco Group, eines der führenden Akkreditierungsunternehmen auf dem brasilianischen Markt. Seine Aktivitäten beinhalten die Akkreditierung und die Erfassung, Übertragung, Bearbeitung, und Begleichung von Kunden- und Kreditkartentransaktionen. Das Unternehmen bieten seinen Kunden ausserdem Vorauszahlung für Aussenstände, Gerätemietung (POS), Scheckprüfungs-Terminals (POS) und die Erfassung und Bearbeitung von Vorteilskarten (Gutscheinen) und Kundenkarten (Private Label).

Rückfragen & Kontakt:

PRESSEKONTAKT: Simon Chan, Edelman for DataCash,

simon.chan @ edelman.com, +44(0)20-3047-2433