VP-Malle: Prüfungen der Landesregierung durch Rechnungshof laufen bereits

FPK beweist "haltet-den-Dieb-Taktik" mit Ruf nach Rechnungshof. Ehemalige F-Landesräte und ihr LH können jederzeit Ausgaben offen legen

Klagenfurt (OTS) - "Mit der Entdeckung der Freiheitlichen nach einer Rechnungshofprüfung aller Werbeausgaben der Landesregierungsmitglieder beweisen die Blauen den populistischen Gedanken hinter der Forderung. Denn die Freiheitlichen können ihre Ausgaben jederzeit offen legen. In der Regierung, im Landtag, in einer Pressekonferenz, in einer Aussendung - ganz wie sie möchten. Die Möglichkeiten sind ihnen hinlänglich bekannt", sagt VP-Landtagsabgeordneter Markus Malle heute, nachdem die Freiheitlichen den Rechnungshof zur Prüfung der Landeregierungsmitglieder in Bezug auf Werbeausgaben anrufen.

Für den Steuerzahler könne es jedenfalls nicht rasch genug gehen, die freiheitliche Geldverschwendung der Vergangenheit offen gelegt zu bekommen.

Niemand sträube sich nach einer Prüfung durch den Rechnungshof. Aber, so Malle, entsprechende Prüfverfahren beim Rechnungshof laufen bereits, wie: die Prüfung der Wahlkampfbroschüren aller Regierungsmitglieder, die Prüfung der Informations- und Werbemaßnahmen aller Regierungsmitglieder, die Prüfung der Aufträge aller Regierungsmitglieder an Werbeunternehmen und Printmedien, sowie die Prüfung der Zahlungen des Landes Kärnten an parteiinterne Firmen.

"All diese einzelnen Prüfverfahren laufen bereits. Die ÖVP wird aber den Antrag stellen, diese Prüfverfahren bis zum 28. März 2013 auszudehnen. Denn in den Wochen zwischen der Landtagwahl und der Angelobung der neuen Regierung dürften die Freiheitlichen in ihren Referaten fröhliche Urständ im Umgang mit dem Steuergeld gefeiert haben", weist Malle hin.(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Club im Kärntner Landtag

Tel.: 0463 513592126

office @ oevpclub.at