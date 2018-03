Absolventen und Absolventinnen der Konservatorium Wien Privatuniversität präsentieren sich

Wien (OTS) - Wer ein Konzert, eine Schauspiel-, Tanz- oder Musiktheaterproduktion der Konservatorium Wien Privatuniversität (KONSuni) besucht, denkt womöglich nicht daran, dass er sich mitten in einer Prüfung wiederfindet. Bei rund 200 Abschlussprüfungen, die jährlich abgehalten werden, kommt dies allerdings recht häufig vor. So bieten auch in den kommenden Wochen wieder zahlreiche Veranstaltungen die Möglichkeit, junge Künstlerinnen und Künstler aller Sparten bei der konzentrierten Präsentation ihres Könnens am Ende der universitären Ausbildung zu erleben.

Zwischen Mai und Juni sind im Rahmen der als öffentliche Bachelor- und Masterprüfungen gekennzeichneten Veranstaltungen, Konzerte und Bühnenproduktionen Prüfungskommissionen anwesend, die die Performance der Studierenden direkt vor Ort beurteilen. All diese Auftritte gewähren einen spannenden Einblick in das umfangreiche Ausbildungsangebot der KONSuni und stellen in ihrer Gesamtheit eine wesentliche Ergebnispräsentation der universitären Lehre und Forschung dar.

KONS.finals - Vom klassischen Konzert zur Musical-Show

Zu den KONS.finals zählen zwischen Mai und Juni neben öffentlichen Prüfungen der verschiedenen Instrumentalisten u. a. auch der Fragmentabend Oper am 7. und 8. Juni, bei dem Studierende dieser Fachrichtung in ausgewählten Szenen verschiedener Opern ihre Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen. Beim Festival kons.wien.taste werden heuer erstmals in einem eindrucksvollen dreitägigen Programm vom 10. bis 12. Juni alle öffentlichen Bachelor-und Masterprüfungen der Studiengänge Tasteninstrumente zu hören sein.

Wie gewohnt präsentieren sich die jungen Dirigenten der KONSuni zum Abschluss ihrer Ausbildung im Rahmen von AUFTAKT. Bei diesem Konzert am 3. Juni im RadioKulturhaus schlägt "die Stunde der Wahrheit" für die nächste Dirigentengeneration am Pult der Bratislava Symphoniker. Ein weiteres "Prüfungshighlight" wartet im Rahmen des 2. kons.jazz.festival von 20. bis 23. Juni im Porgy & Bess. An zwei Nachmittagen und vier aufeinanderfolgenden Abenden zeigt die Abteilung Jazz was sie alles zu bieten hat, das Programm beinhaltet einige Bachelorkonzerte und öffentliche Masterprüfungen.

Ebenfalls ins Rampenlicht begeben sich die Bühnendarstellerinnen und Bühnendarsteller der KONSuni: Zum Ende der Ausbildung präsentiert sich der Abschlussjahrgang Musikalisches Unterhaltungstheater singend, spielend und tanzend im Rahmen einer Bachelor-Show (Premiere: 21. Juni), bei der nicht nur das anwesende Publikum überzeugt werden muss, sondern auch eine prominent besetzte Fachjury. Die Bachelorprüfungen des Studiengangs Schauspiel finden dann am 28. Juni statt, die diesjährigen "AnwärterInnen" auf den akademischen Grad "Bachelor of Arts" zeigen sowohl solistisch als auch im Ensemble das bisher Erlernte. Toi, toi, toi!

Detaillierte Informationen und Termine auf www.konservatorium-wien.ac.at

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Denk

Konservatorium Wien Privatuniversität

Medienarbeit

Johannesgasse 4a, 1010 Wien

T +43.1.512 77 47.89344

M +43.676.8118.89344

F +43.1.512 77 47.99.89344

E m.denk @ konswien.at

www.konservatorium-wien.ac.at