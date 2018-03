Österreichs bester Bartender ist Bert Jachmann aus der Bar "Fabios" in Wien

Die spanische Hauptstadt Madrid war zwei Tage lang Austragungsort des Diageo Reserve World Class Wettbewerbs und Anziehungspunkt der hohen Mixologie-Kunst. 26 der besten Barkeeper aus insgesamt 13 europäischen Ländern versammelten sich hinter den Bars, um in drei unterschiedlichen Kategorien erstklassige Drinks für verschiedene Anlässe zu kreieren. Bert Jachmann aus der Bar "Fabios" in Wien gewann den Wettbewerb und wurde zum besten Barkeeper Österreichs gekürt.

"Ich freue mich wahnsinnig. Umso mehr, da wir gerade in Wien wirklich sehr gute Bartender haben. Da ich letztes Jahr auch schon im Finale war, konnte ich mich natürlich sehr gut darauf vorbereiten und wusste in etwa, was auf mich zukommen wird. Dass ich dieses Jahr gewonnen habe, ist einfach nur super. Ein großartiges Gefühl!", so Bert Jachmann überglücklich nach der Siegerehrung.

Die Teilnehmer des Western Europe World Class Finales mussten erfolgreich drei Kategorien durchlaufen, bei denen die wesentlichen Qualifikationen eines Weltklasse-Bartenders bewertet wurden. Neben Bartending-Techniken, Schnelligkeit und Effizienz achtete die hochkarätige Jury insbesondere auf Geschmackssinn und Vielseitigkeit sowie auf die Kreativität eines jeden Bartenders.

Für den österreichischen Sieger steht im Anschluss der Weg ins Weltfinale, das vom 4. bis 9. Juli 2013 auf hoher See im Mittelmeer an Bord des Club-Kreuzfahrtschiffes Azamara ausgetragen wird, offen. Nur wer sich dort gegen 50 andere Bartender aus der ganzen Welt behaupten kann, erhält den begehrten Titel "World Class Bartender of the Year 2013".

Liste aller europäischen Finalisten: Belgien: Carl Van Droogenbroeck, Dänemark: Hasse Johansen Deutschland: Atalay Aktas Frankreich: Jérôme Kaftandjian Griechenland: Thodoris Pirillos Großbritannien: Gareth Evans Italien: Mattia Pastori Niederlande: Ivar de Lange Norwegen: Monica Berg Österreich: Bert Jachmann Spanien: David Rios Schweden: Emil Areng Schweiz: Laura Schacht

