Haubner: Erfolgreiches Österreich braucht starken Standort

Wirtschaft entfesseln, Standort stärken: Umverteilungs- und Steuerdiskussionen gefährden Arbeitsplätze und schaden Wettbewerbsfähigkeit - Österreich gehört zu gerechtesten Ländern der Welt

Wien, 30. Mai 2013 (OTS) "Eine gute Wirtschaftspolitik basiert auf einer klugen Standortpolitik. Das aktuelle IMD-Ranking verdeutlicht einmal mehr, wie wichtig ein starker Wirtschaftsstandort für ein erfolgreiches Österreich ist. Umso unverständlicher ist es, dass vom Bundeskanzler abwärts einige politische Mitbewerber durch andauernde Umverteilungs- und Steuerdiskussionen dem Standort massiv schaden und in weiterer

Folge zigtausende Arbeitsplätze gefährden", kommentiert der Generalsekretär des Österreichischen Wirtschaftsbundes, Abg.z.NR Peter Haubner. "Österreich steht gut da. Vor allem bei den fundamentalen Daten wie Wachstum, Beschäftigung und geringer Arbeitslosigkeit rangieren wir an der europäischen Spitze. 'Wirtschaft entfesseln und Standort stärken', lautet das Gebot der Stunde, wenn wir auch in Zukunft wettbewerbsfähige Unternehmen, neue Arbeitsplätze, eine florierende Wirtschaft und nachhaltiges Wachstum haben wollen", verdeutlicht Haubner. ****

"Fakt ist, dass Österreich zu den gerechtesten Ländern der Welt gehört", betont der Wirtschaftsbund-Generalsekretär, und verweist auf Österreichs vorbildlichen Wert beim Gini-Koeffizienten, der eine überaus gerechte Einkommensverteilung bescheinigt. "Doch SPÖ, AK und ÖGB wollen den hart arbeitenden Menschen und Unternehmen durch sogenannte 'Vermögenssteuern' immer tiefer in die Tasche greifen, um noch mehr umverteilen zu können. Dabei sind wir schon 'Umverteilungs-Weltmeister': Drei Viertel aller Steuern und Abgaben werden bereits als Transferleistungen umverteilt. Ein Nettotransferzahler muss mittlerweile für drei Transferempfänger arbeiten. Statt Leistung zu bestrafen, kämpfen ÖVP und Wirtschaftsbund dafür, dass sich die hart arbeitenden Menschen und Unternehmen in Österreich Eigentum und Vermögen aufbauen können", stellt Haubner klar, der abschließend appelliert: "Standortrankings basieren nicht nur auf Zahlen und Daten, sondern auch auf Manager-Umfragen. Statt unser internationales Standing durch Umverteilungs-und Steuerdiskussionen zu schwächen, sind die politischen Mitbewerber aufgefordert, mit uns gemeinsam effiziente Maßnahmen zur Attraktivierung des Standortes umzusetzen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP Bundespartei, Abteilung Presse und Medien,

Tel.:(01) 401 26-420; Internet: http://www.oevp.at