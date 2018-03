Zur 380 kV-Leitung und den Koalitionsverhandlungen in Salzburg

Brüssel (OTS) - "Ich appelliere hiermit nochmals an die nunmehr bald an die Regierung gelangenden Parteien: Handeln Sie im Sinne Ihrer Bürgerinnen und Bürger! Die zahlreichen Widerstände, die sich gegen die Freileitungsvariante im Fall 380 kV-Leitung vielerorts manifestiert haben, sprechen eine deutliche Sprache", positioniert sich Angelika Werthmann.

Eine der schönsten alpinen Tourismusregionen Europas

Die Schönheit der Natur in den Österreichischen Alpen und im Voralpenland ist auch das Kapital vieler Menschen - man muss dazu nur den großen Wirtschaftszweig des Tourismus bedenken, immerhin handelt es sich um eine der schönsten Tourismusregionen Europas. 2008 gehörte Salzburg zu den Top 20 Tourismusregionen der EU-27 hinsichtlich der Übernachtungen. Die Besucherinnen und Besucher dieser schönen Gemeinden, deren Ortsbild massiv unter den Kabelmasten und -strängen leiden würden, kommen vielfach aufgrund des Eindrucks nahezu unberührter Natur. Doch dies ist noch nicht einmal das wichtigste Argument.

Angelika Werthmann betont: "Designierte Landesregierung, denken Sie bitte an die Gesundheit der Anwohnerinnen und Anwohner!" Was sind die mittelmäßig erhöhten Kosten einer Erdverkabelung im Vergleich zur Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger Österreichs? Die Gesundheit und die Lebensqualität dürfen nicht mit diesem Geld aufgewogen werden, es sollte klar sein, was einer Regierung wichtiger ist.

Es ist bekannt, wie weit das Projekt fortgeschritten ist, es ist eingereicht und die Umweltverträglichkeitsprüfung läuft. Angelika Werthmann dazu: "Aber sind wir ehrlich: Die Leitungen und Masten sind noch nicht gebaut. Und solange dies noch nicht geschehen ist, bin ich der Ansicht, dass es möglich sein kann, das Projekt zu verändern! Nur weil es auf Papier steht, ist es noch lange nicht in Stein gemeißelt!"

Es gibt Anzeichen zur Hoffnung, dass die Koalitionsverhandlungen in diesem Fall eine Lösung im Sinne der Lebensqualität und Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger ergeben werden. Salzburg hat hier die Möglichkeit, sich einen vorbildlichen Ruf in Sachen Umwelt und Bürgerfreundlichkeit zu erwerben - und die sollte genutzt werden!

Behalten wir das Salzburgbild wie es ist - damit es Alexander von Humboldt würdig bleibt: "Die Gegenden von Salzburg, Neapel und Konstantinopel halte ich für die schönsten der Erde."

