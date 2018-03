Aviso: Freitag, 31. Mai: Kanzlertour 2013 - Werner Faymann besucht das Burgenland

"Fürs Land. Durchs Land": Bundeskanzler in Eisenstadt und Oberwart im Gespräch mit den Bürgern

Wien (OTS/SK) - Das Burgenland ist die dritte Station der Kanzlertour 2013 "Fürs Land. Durchs Land." von Bundeskanzler Werner Faymann durch alle Bundesländer. Am Programm steht unter anderem eine Diskussion mit Studierenden der Fachhochschule Burgenland in Eisenstadt. Anschließend findet eine gemeinsame Pressekonferenz des Bundeskanzlers mit Landeshauptmann Hans Niessl statt. Fortgesetzt wird der Tourtag am Abend in Oberwart in der Burgenlandhalle. Neben einem musikalischen Rahmenprogramm besteht dabei die Möglichkeit zum direkten Gespräch mit dem Bundeskanzler. ****

Im Folgenden das Programm im Detail:

14:30 Uhr: Bundeskanzler Werner Faymann besucht die FH Burgenland, Campus Eisenstadt

15:00 Uhr: Diskussion mit Studierenden der FH Burgenland

16:00 Uhr: Gemeinsame Pressekonferenz von Bundeskanzler Werner Faymann und Landeshauptmann Hans Niessl

18:00 Uhr: Beginn der Veranstaltung in Oberwart, Burgenlandhalle (Messezentrum)

19:00 Uhr: Reden von LH Hans Niessl und BK Werner Faymann. Anschließend gibt es die Möglichkeit für persönliche Gespräche mit dem Bundeskanzler.

Ca. 22:00 Uhr: Ende der Veranstaltung

(Schluss) mo/kg

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum