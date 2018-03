Steindl: Österreich punktet mit Wachstum und Beschäftigung

Motivierte Arbeitnehmer, effiziente Klein- und Mittelbetriebe und wichtige Impulse für die Zukunft

Wien, 30. Mai 2013 (ÖVP-PK) Diskussionen zum Thema Umverteilung seien derzeit nicht angebracht, denn "wir haben schon jetzt eine zu hohe Steuer- und Abgabenquote", so der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, auf die Veröffentlichung des "World Competitiveness Yearbook" des Schweizer Managementinstituts IMD. "Vermögenssteuern treffen all jene, die durch harte Arbeit zu Wohlstand gekommen

sind. Sie würden Österreich für Wirtschaftstreibende uninteressant machen. Betriebe würden ins billigere Ausland abwandern und damit wichtige Arbeitsplätze vernichten. Wir müssen Österreich jetzt in Richtung Steuersenkung positionieren." Eine wirklich nachhaltige Lösung, so Steindl, könne nur durch die Entlastung von Familien und Mittelstand erreicht werden. Dazu bedarf es auch einer Entfesselung der Wirtschaft und einer Kulturänderung in Richtung Leistungskultur. "Nur wenn wir die bürokratischen Hürden abbauen und die Unternehmer und Unternehmerinnen in Österreich fördern, stärken wir die heimische Wirtschaft und schaffen Arbeitsplätze." ****

"Österreich zeichnet sich durch Wachstum, Beschäftigung und geringe Arbeitslosigkeit aus. Und wir sind Umverteilungsweltmeister", betont Steindl. Vor allem bei den grundlegenden Wirtschaftsdaten stehe Österreich sehr gut da. Das zeigen zwei Exportrekorde in den vergangenen zwei Jahren, so Steindl: "Wir wachsen das bereits zwölfte Jahr in Folge, obwohl wir uns in einem schwierigen internationalen Umfeld befinden, und sind seit 24 Monaten das EU-Land mit der niedrigsten Arbeitslosenquote. Einen besseren Beleg für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und für die guten Rahmenbedingungen in Österreich gibt es nicht." Im EU-Vergleich hat Österreich seine neunte Stelle beim Wachstum behalten, wurde international nur von China und Korea überholt, während sich gleich 14 EU-Länder im Ranking verschlechtert haben. "Österreich punktet durch motivierte Arbeitnehmer und der Effizienz der Klein- und Mittelbetriebe. Zudem haben wir mit dem Jungunternehmerfonds und der GmbH-Reform zwei wichtige Impulse für die Zukunft geschaffen. Damit sind wir gut aufgestellt."

