FP-Nepp: Frau Jank, wo sind denn Ihre eigenen Ideen?

Abkupfern von FPÖ-Forderungen ist peinliche Vorstellung für eine Spitzenkandidatin der Wiener ÖVP für den Nationalrat

Wien (OTS/fpd) - Na, da hat eine den Kopierer angeworfen! Die Wiener Wirtschaftskammer-Präsidentin Brigitte Jank, von der ÖVP-Stadtpartei als Nummer eins für die Nationalratswahl auserkoren, fordert nach den desaströsen Ergebnissen des Lesetests doch tatsächlich, dass die große Anzahl von Risiko-Schülern während der Sommerferien ihre bisher nicht erbrachten Leistungen in Sachen deutscher Sprache nachholen. "Ich bin begeistert, dass Jank zwar Jahre nach den Freiheitlichen, aber doch letztlich auch die Notwendigkeit erkennt, dass alle Schüler unsere Sprache in Wort und Schrift beherrschen und diese tatsächlich auch im schulischen und im privaten Bereich verwenden", erklärt Wiens FPÖ-Bildungssprecher LAbg. Dominik Nepp, "das entspricht voll unserer Politik und widerspricht den Bemühungen der Wiener SPÖ, Türkisch als Erstsprache zu etablieren." Wenn Jank nicht über genügend entsprechende FPÖ-Broschüren verfügt, könne er ihr jederzeit welche zur Verfügung stellen. Das Parteilogo müsse sie halt austauschen, um mit ihrem Mentor Juraczka keine Probleme zu bekommen: "Sie hat offenbar zwar keine eigenen Ideen, orientiert sich aber an den besten, an unseren. Das ist gut so und dabei werde ich sie gerne unterstützen!" (Schluss)

