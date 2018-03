VP-Obernosterer: Plakate für die Nationalratswahl reduzieren

VP-Chef lädt zu Parteiengesprächen: Ziel, Standortbeschränkung und zeitliche Einschränkung für Plakate im Nationalratswahlkampf

Klagenfurt (OTS) - Auf ein erneutes Wahlkampf-Abkommen aller Parteien für den bevorstehenden Nationalratswahlkampf drängt ÖVP-Parteiobmann Gabriel Obernosterer heute. In Anlehnung an die Parteiengespräche im Landtagswahlkampf werde er, Obernosterer, sofort alle Parteiobmänner der anderen Fraktionen zu einem Gespräch einladen.

"Eine Beschränkung bei Plakaten ist für alle Parteien zumutbar und vor allem für die Menschen im Land ein Zeichen, dass die Parteien auch bei sich selbst sparen", so Obernosterer. Auch als Touristiker sehe er eine Notwendigkeit für die zeitliche Beschränkung beim Plakatieren.

"Die ÖVP Kärnten steht für eine Beschränkung der Plakatstandorte bei 8-Bogen-Plakten und größeren Plakatflächen sowie bei den Plakaten auf A-Ständern", erklärt Obernosterer.

Außerdem plädiere Obernosterer auch für eine zeitliche Einschränkung. Derzeit seien 6 Wochen für Plakate vorgesehen. "4 Wochen plakatieren müssen auch reichen", sagt Obernosterer.

Mit seiner Einladung zu den Parteiengesprächen strebe der ÖVP-Parteiobmnn von Kärnten ein von allen Parteiobleuten unterschriebenes Wahlkampf-Abkommen an. Die generelle Wahlkampfkostenbeschränkung sei ohnehin schon gesetzlich verankert. "Ich bin so viel Realist, zu wissen, dass FPÖ, BZÖ und Stronach für ein generelles Plakatverbot in Kärnten im Nationalratswahlkampf nicht bereit sind. Bei diesen Parteien folgen auf eigene Forderungen keine Taten!", so Obernosterer. (Schluss)

