VP-Donaustadt: Wiener Linien ignorieren den Wunsch der Donaustädter Bevölkerung!

Kagran bleibt die einzige Vorverkaufsstelle für die Bevölkerung im Bezirk

Wien (OTS) - "Ich bin enttäuscht darüber, dass für die SPÖ-Fraktion die legitimen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger für eine bessere Informationspolitik und vor allem eine raschere Versorgung mit Fahrkarten nichts zählen. Sturheit hat gesiegt", erklärt der Klubobmann der ÖVP Donaustadt, Ing. Christian Wachschütz, nach der gestrigen Sitzung der Bezirksvertretung.

Wenn die SPÖ-Donaustadt eine Informationsstelle in einem der größten europäischen Stadtentwicklungsgebiete als wünschenswert bezeichnet, sich aber letztendlich der Meinung der Wiener Linien beugt und das Projekt dennoch ablehnt, dann kann man das nur mehr als reine Klientelpolitik bezeichnen!

Die Wiener Linien befehlen - und die SPÖ gehorcht!

Der von allen Fraktionen (!) und von der Bevölkerung begrüßte ÖVP-Antrag auf Errichtung einer Informationsstelle (Fahrkartenvorverkauf) im neuen Siedlungsgebiet rund um die Seestadt Aspern wurde schlussendlich von der SPÖ-Donaustadt in der zuständigen Verkehrskommission abgelehnt. Ausschlagegebend für diese Entscheidung waren die schlechten Erfahrungen der Wiener Linien aus früheren Zeiten mit einer dieser Informationsstellen.

"Damals hatten wir aber auch noch nicht 165.000 Einwohner/innen in der Donaustadt", ergänzt VP-Bezirksrat Thomas Huger. In den nächsten Jahren sollen weitere 30.000 Menschen den Bezirk rund um die Seestadt beleben - und trotzdem bleibt es bei einer einzigen Vorverkaufsstelle in Kagran!

"Im Endeffekt bedeutet das Nichtstun von Bezirksvorsteher Scheed und seinen Genoss/innen, dass es weiterhin lange Schlangen bis hinaus zur U-Bahn oder bis zur daneben liegenden Bäckerei gibt. Das ist kein Kundenservice, so motiviert man die Bevölkerung sicher nicht zum Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel - erst recht nicht künftige Bewohner/innen der Seestadt, die bis auf den Kagraner Platz pilgern müssen", so Wachschütz und Huger abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

presse.klub @ oevp-wien.at