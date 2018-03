WKÖ-Hochhauser: Europäisches Parlament von Unabhängigkeit der österreichischen Kfz-Werkstätten überzeugt

Kfz-Werkstätten bleiben bei Pickerlüberprüfung als bewährter One-Stop-Shop für Verbraucher erhalten

Brüssel (OTS) - "In der heutigen Abstimmung zur Pickerlverordnung haben die Mitglieder des Verkehrsausschusses Augenmaß bewiesen, indem sie es weiterhin ermöglichen, die jährliche technische Überprüfung von Kfz-Werkstätten durchführen zu lassen", freut sich die Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich, Anna Maria Hochhauser. "Nun ist das Europäische Parlament gefordert, bei der Plenarabstimmung der Linie des Verkehrsausschusses zu folgen."

Damit werde sichergestellt, dass gut funktionierende Systeme wie in Österreich, wo Kfz-Werkstätten als ermächtigte Begutachtungsstellen fungieren dürfen, weiter bestehen können. Auslöser für den Vorschlag einer Trennung von Reparatur und Prüfung waren nationale Konflikte zwischen Werkstätten und Prüforganisationen um den Marktzugang in anderen EU-Mitgliedstaaten. "Diese Art von Konflikt sollte nicht europäisch ausgetragen werden, um Mitgliedstaaten mit funktionierendem Systemen unnötige und teure Änderungen zu ersparen", so Hochhauser.

"Besonders bedanken möchte ich mich beim Abgeordneten Hubert Pirker, mit dessen tatkräftiger Unterstützung ein Kompromiss gefunden wurde, der die Unabhängigkeit und Objektivität der Prüfer unterstreicht, und gleichzeitig seit über 30 Jahren bewährte Systeme wie das österreichische nicht untergräbt. Damit ist den Autofahrern geholfen, weil sie weiterhin auf ein dichtes Netz an Kfz-Werkstätten zurückgreifen können, und es ist den 5.000 betroffenen österreichischen Kfz-Werkstätten geholfen, für die die jährliche Pickerluntersuchung eine wichtige Einnahmequelle darstellt", so Hochhauser abschließend.

Die periodische Fahrzeugüberprüfung nach § 57a Kraftfahrgesetz hat sich seit ihrem Bestehen in Österreich ständig weiterentwickelt und gehört zu den qualitativ höchsten Standards Europas. Jährlich werden in Österreich 6.000.000 Fahrzeugüberprüfungen von 5.000 Begutachtungsstellen durchgeführt. Durch dieses in Österreich erprobte und erfolgreich gelebte System ist eine vollkommene Unabhängigkeit in technischer, wirtschaftlicher und personeller Weise gewährleistet, da bei einer allfälligen Verfehlung durch den Prüfer oder durch das ermächtigte Unternehmen umgehend die Ermächtigung entzogen wird.

Rückfragen & Kontakt:

EU-Büro der Wirtschaftskammer Österreich

Mag. Karoline Entacher, Tel. +32 2 586 58 80 (Verkehrspolitik)

Mag. Franziska Annerl, Tel.: +32 474 47 25 94 (Presse)