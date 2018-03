Leichtfried: "Erfolg: Österreichisches KfZ-Pickerl bleibt erhalten"

SPÖ-EU-Delegationsleiter: "Mitgliedstaaten müssen aber größtmögliche Objektivität gewährleisten"

Wien (OTS/SK) - Jörg Leichtfried, Delegationsleiter der SPÖ-Europaabgeordneten, freut sich über den heute im Europäischen Parlament in Brüssel erzielten Erfolg in Sachen Prüfwerkstätten. "Das österreichische KfZ-Pickerl kann auch weiterhin erhalten bleiben, diesen Weg hat heute der Verkehrsausschuss freigemacht. Die Autobesitzer können daher weiter frei darüber entscheiden, in welcher Prüf- und KfZ-Werkstätte sie das KfZ-Pickerl machen lassen möchten", so Leichtfried.****

Der SPÖ-Europaabgeordnete hatte im März in seiner Funktion als Mitglied im zuständigen Verkehrsausschuss des Europäischen Parlaments einen Änderungsantrag eingebracht. Dabei sollten "bereits etablierte und gut funktionierende Überwachungssysteme in den Mitgliedstaaten nicht unnötig maßgeblich verändert und dadurch beeinträchtigt werden".

Leichtfried: "Wichtig ist bei der heutigen Entscheidung vor allem auch, dass die KfZ-Werkstätten ein größtmögliches Maß an Objektivität an den Tag legen müssen. Korruption und Freunderlwirtschaft dürfen nicht möglich sein." (Schluss )kg

