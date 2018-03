Regner: "Stiftungen in Europa nicht als Sparbüchse missbrauchen"

Neue europäische Gesellschaftsrechtsform "Europäische Stiftung" entsteht - SPÖ-Europaabgeordnete stärkt als Berichterstatterin das Gemeinnützigkeitselement der EU-Stiftung

Wien (OTS/SK) - Die SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn Regner betreut als Chefverhandlerin des Europäischen Parlaments die Verordnung über das Statut der Europäischen Stiftung (FE). Heute stimmte der Rechtsausschuss über den Zwischenbericht Regners ab. "Wichtig ist mir die Betonung der Gemeinnützigkeit bei der Europäischen Stiftung. Die europäische Stiftung erlaubt weder gemischte Formen, noch reine Privatstiftungen - wie es sie in Osterreich gibt, sondern dient ausschließlich dem Gemeinwohl. Die Kommission hat dafür eine umfangreiche Liste an Stiftungszwecken vorgelegt, die von humanitärer Hilfe, Sozialfürsorge und Armutsprävention, über Bürger- und Menschenrechte, Schutz von Kindern Jugendlichen und alten Menschen, bis hin zum Verbraucherschutz oder Tierschutz reichen", erläutert Regner.****

Derzeit gibt es zwar zahlreiche nationale Stiftungen in den einzelnen Mitgliedsländern, diese können ihren gemeinnützigen Zweck jedoch nicht grenzüberschreitend entfalten. Nur über komplizierte Strukturen können Stiftungen grenzüberschreitend in zwei oder mehreren Mitgliedstaaten tätig werden. "Es wäre wichtig, hier eine transparente, gut von den Aufsichtsbehörden in den Mitgliedstaaten kontrollierte europäische Rechtsform zu etablieren", so Regner. Diese kann insbesondere für Grenzregionen wichtig sein, möchte man etwa kulturelle Tätigkeiten im Alpen-Adria-Raum oder eine Form des Umweltschutzes fördern, der nicht an der Staatsgrenze endet.

Regner will als Berichterstatterin des EU-Parlaments zu diesem Thema vor allem auch eine Stärkung des Gläubigerschutzes erreichen: "Das Mindestvermögen muss während der gesamten Dauer der Stiftung beibehalten werden."

Um eine Europäische Stiftung gründen zu dürfen, muss zudem die Tätigkeit in zumindest zwei EU-Mitgliedsstaaten erfolgen, wobei deren Satzungssitz und Verwaltungssitz in einem Mitgliedstaat verbleiben müssen. Wichtig ist ihr auch, dass ArbeitnhemerInnen informiert und konsultiert werden und die zahlreichen Freiwilligen, die bei gemeinnützigen Stiftungen üblicherweise tätig sind, ebenfalls zumindest über den Europäischen Betriebsrat zu informieren. "Hier wollten einige Konservative in den Verhandlungen nicht einsehen, wie wichtig auch die Miteinbeziehung von Freiwilligen ist. Diese arbeiten oft jahrelang ohne Bezahlung, in der Hoffnung, später einen Job zu bekommen", erklärt Regner, stv. Vorsitzende des Rechtsausschusses.

"Leider blockiert der Rat derzeit, wenn es um Fortschritte geht, wie so oft aufgrund von Streitigkeiten über die Besteuerung. Die Empfehlungen des Parlaments sollten den Rat dazu bewegen, eine Einigung zu erzielen, denn nur so kann die Zustimmung des Europäischen Parlaments noch in der aktuellen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments eingeholt werden", stellt Evelyn Regner abschließend klar. (Schluss)kg

