Freiheitlicher Landtagsklub fordert völlige Transparenz bei Werbemitteleinsätzen

Landesrechnungshof soll alle politischen Referate prüfen

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der medialen Berichterstattung über Werbemitteleinsätze von freiheitlichen Regierungsmitgliedern in der vergangenen Legislaturperiode fordern die Abgeordneten des Freiheitlichen Landtagsklubs völlige Transparenz ein. "Der Landesrechnungshof wird aufgefordert, parteiübergreifend alle politischen Referate zu prüfen", kündigt der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, einen entsprechenden Antrag in der nächsten Landtagssitzung an.

