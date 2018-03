NSFOCUS Beispielanbieter im "IT Market Clock for Infrastructure Protection 2013"-Bericht von Gartner

London (ots/PRNewswire) - NSFOCUS,

ein weltweiter Anbieter von

Lösungen und Dienstleistungen für die Reduzierung von Distributed Denial-of-Service (DDoS), gab heute bekannt, dass das Unternehmen von Gartner, dem weltweit führenden Unternehmen für IT-Forschung und -Beratung, als Beispielanbieter für den IT Market Clock for Infrastructure Protection, 2013[1]-Bericht verwendet wurde, der am 19. April 2013 veröffentlicht wurde. NSFOCUS bietet betreibergestützte Lösungen und Dienstleistungen zur Reduzierung von DDoS sowie für die Internetsicherheit und die Netzwerksicherheit auf Unternehmensebene.

Die in dem Bericht veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass "Schäden durch DDoS-Angriffe im Jahr 2012 zugenommen haben, wobei das Ausmaß der Angriffe sehr unterschiedlich war. Neue Formen der Angriffe auf Ressourcen seien zu der bereits bestehenden Mischung volumetrischer Angriffe hinzugekommen, weshalb die Produkte und Dienstleistungen zum Schutz gegen DDoS angepasst werden müssten. Gartner stellte 2012 eine starke Zunahme bei der Nachfrage nach DDoS -Schutz fest."

Traditionelle Lösungen zum Schutz vor DDoS-Angriffen seien nicht dafür geeignet, komplexere DDoS-Angriffe mit größerer zerstörerischer Kraft abzuwenden. Dazu seien cloudbasierte, mehrschichtige Anti-DDoS-Lösungen notwendig. Dabei kann es sich um ein mittleres Anti-DDoS-System (ADS) handeln, das von einem Unternehmen verwendet wird, um kleine oder auf der Anwendungsschicht angesiedelte Angriffe abzuwehren, oder aber um ein hochwertiges ADS-Modell, das als Reinigungszentrum für leistungsstärkere Angriffe auf einem Managed Security Service Provider (MSSP) angewendet wird. Zudem können Experten im Bereich DDoS-Abwehr über ein cloudbasiertes Betriebszentrum für Netzwerksicherheit rund um die Uhr Unterstützung anbieten, um schnelle Antworten und Auskünfte zu geben. Die beste Anti-DDoS-Lösung ist dafür konzipiert, nicht nur professionelle DDoS-Abwehrdienste in Echtzeit anzubieten, sondern auch die wichtigen Dienste am Laufen zu halten, die Kundenzufriedenheit aufrechtzuerhalten und neue, zusätzliche Einnahmequellen für Hosting-Anbieter zu generieren, die den Kunden zusätzlichen Schutz bieten.

Informationen zu NSFOCUS

NSFOCUS Information Technology Co., Ltd wurde 2000 gegründet und bietet betreibergestützte Lösungen auf Unternehmensebene zur Abwehr von DDoS (Distributed Denial of Service) sowie zur Internet- und Netzwerksicherheit. NSFOCUS verfügt über mehr als 10 Jahre Erfahrung im Bereich DDoS-Forschung, -Entwicklung- und -Abwehr und unterstützt Kunden weltweit dabei, ihre Internetsicherheit, ihre Website-Betriebszeit und ihren geschäftlichen Betrieb auf höchstem Niveau zu halten, so dass ihre Onlinesysteme stets verfügbar bleiben. Weitere Informationen finden Sie auf www.nsfocus.com.

