Finanzministerium: BZÖ-Bucher kritisiert ÖVP-Fekters teures Baufiasko

Wieder einmal zig Mio. Euro Steuergelder für eigenen Büroumbau versenkt

Wien (OTS) - "Wer nicht einmal im eigenen Ministerium wirtschaften kann, ist unfähig für den ganzen Staat zu wirtschaften", meinte BZÖ-Chef Josef Bucher in einer Reaktion auf "Schottermitzis" teures Baufiasko. Die Renovierung des Stammsitzes des Finanzministeriums hat doppelt so viel gekostet, wie ursprünglich veranschlagt, statt den geplanten 70 hat die Renovierung 140 Millionen Euro gekostet. Das Ministerium habe die Kosten mit zahlreichen Änderungswünschen nach oben getrieben, heißt es aus dem Rechnungshof. "Wer so wirtschaftet, ist unfähig ein Finanzressort zu führen. Fekter ist nicht in der Lage zu sparen und augenscheinlich unwillig mit unserem Steuergeld sorgsam umzugehen", so Bucher.

"Fekter hat Steuergeld in Griechenland versenkt, sie hat unser Geld bei der Euro-Rettung ohne Volksbefragung verschenkt, sie hat das Bankgeheimnis aufgegeben und jetzt zeigt sie erneut Ihre Inkompetenz und verprasst unser Steuergeld für eigene "Luxus-Büro-Umbauten", welche sie in drei Monaten ohnehin räumen muss. Denn diese Ohrfeige wird der Wähler am Wahltag ohnehin quittieren. Bleibt nur zu hoffen, dass bis dahin noch nicht der volle Betrag den schwarzen Finanzbach hinunter geronnen ist", so Bucher abschließend.

