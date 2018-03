Jank mit neuem Vorstoß: Unterricht für Risikoschüler an Wiener Schulen in den Sommerferien

Lesetest: Wiener Schüler haben Probleme beim Lesen - WK Wien fordert Nachhilfeunterricht an den Schulen im Sommer - Jank: Schüler verdienen fairen Start ins Berufsleben

Wien (OTS) - Fast jeder vierte Schüler der 8. Schulstufe hat gravierende Probleme mit dem Lesen. Das ergab der aktuelle Wiener Lese-Test des Stadtschulrates an über 475 Schulen in Wien. "Das ist ein schmerzhaftes Ergebnis und bestätigt leider die Erfahrungsberichte der Lehrausbildungsbetriebe, die immer öfter Bewerber wegen mangelnder Lesekenntnisse ablehnen müssen", erklärt Brigitte Jank, Präsidentin der Wirtschaftskammer Wien und führt an, dass die Probleme auch für Grundtechniken wie Schreiben oder Rechnen gelten. Zu begrüßen ist, dass es seit drei Jahren in Wien diese flächendeckenden Tests in der 4. und 8. Schulstufe gibt und auch schon eine Reihe von Fördermaßnahmen gesetzt wurden, um die Situation zu verbessern. Diese greifen bisher aber nur in den Volksschulen. Besorgniserregend ist, dass die Risikoschüler der 8. Schulstufe kurz vor dem Ende der Schulpflicht stehen und viele davon als Pflichtschulabgänger nächstes Jahr versuchen werden, eine Lehrstelle oder einen Job zu finden. "Diese jungen Wiener starten unter denkbar schlechten Voraussetzungen in ihr Berufsleben, weil sie dafür während ihrer Schulzeit nicht mit ausreichend Grundkenntnissen ausgestattet werden. Wer mit 14 oder 15 Jahren nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen kann, hat kaum eine Chance, eine Lehrstelle oder einen Job zu finden", sagt Jank und fordert umgehend Maßnahmen am Schulstandort Wien:

- Sofort-Hilfe für Risikoschüler der 8. Schulstufe: Über die zweimonatigen Sommerferien sollen Wiener Schulen für Nachhilfekurse geöffnet werden. Lehrer und qualifizierte Studenten des Lehramts geben für Schüler kostenfreie Nachhilfekurse in den Grundkulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen. Damit soll gewährleistet werden, dass sich die Chancen der Pflichtschulabgänger am Lehrstellen- und Arbeitsmarkt erhöhen.

- Ferienakademie für Wiener Schüler: Alle Wiener Schüler - von der Volksschule bis zur Maturaklasse - sollen während der Sommermonate die Chance, auf kostenfreien Nachhilfeunterricht im jeweiligen Schulfach bekommen. Lehrer und qualifizierte Studenten des Lehramts übernehmen den Unterricht, die Ferienakademie soll eine dauerhafte Einrichtung an den Wiener Schulen während der Sommermonate werden.

- Rasche Ausweitung der ganztägigen Schulangebote: Gerade für die Altersgruppe der 10-14jährigen muss die Betreuungsquote massiv ausgebaut werden! Es gilt, die schulischen Betreuungszeiten an die Bedürfnisse von berufstätigen Eltern anzupassen. Dafür ist eine Schulstandortsanierungsoffensive notwendig, damit auch zeitgemäße Raumangebote für Schüler und Lehrer geschaffen werden.

- Ende der Schulpflicht erst bei Erreichen der Mindeststandards:

Mittelfristig muss die Schulpflicht für Schüler, die nach neun Jahren nicht ausreichend Lesen, Schreiben oder Rechnen können, um ein bis zwei Jahre verlängert werden. Dies soll gleichzeitig mit einer gezielten Berufsvorbereitung in enger Kooperation von Polytechnischen Schulen und Berufsschulen erfolgen.

Seit Jahren wird über Probleme, Fehler und Reformen im Schulsystem gesprochen, ohne Verbesserungen umzusetzen. "Wenn es auf Bundesebene nicht gelingt, effektive Reformen umzusetzen, so sollten zumindest am Schulstandort Wien Maßnahmen gesetzt werden. Der Lese-Test ist ein erster positiver Schritt, viele weitere müssen folgen. Denn die Wirtschaft braucht gut ausgebildete junge Menschen und jeder Schulabsolvent muss eine faire Chance auf einen guten Start ins Berufsleben bekommen", sagt Jank.

