Oberhauser: ÖGB gegen vorzeitiges Anheben des Frauenpensionsalters

Brauchen gleiche Einkommen und alternsgerechte Arbeitswelt

Wien (OTS/ÖGB) - Die Europäische Kommission bemängelte in ihren gestrigen Empfehlungen an Österreich einerseits die mit 43,1 Prozent recht niedrige Beschäftigungsquote Älterer in Österreich, sprach sich aber andererseits für die raschere Angleichung des gesetzlichen Frauenpensionsalters an jenes der Männer und für die Verknüpfung von Lebenserwartung und Pensionsantrittsalter aus. "Das ist ein krasser Widerspruch", sagt ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende Sabine Oberhauser dazu. "Wir müssen andersherum anfangen: Wir brauchen Arbeitsplätze für ältere Menschen,insbesondere auch für Frauen. Wir brauchen eine alternsgerechte Arbeitswelt mit Jobs, die nicht krank machen und Frühpensionen nicht mehr nötig machen. Solange es das nicht gibt, würde eine Anhebung des Pensionsalters nur die Arbeitslosigkeit bei älteren Menschen und die Altersarmut erhöhen -das kann die Kommission wohl nicht wollen."

Oberhauser wiederholt die strikte Ablehnung des ÖGB, das Frauenpensionsalter vorzeitig anzuheben. "So lange Frauen nicht gleiche Chancen und gleiche Einkommen haben, gibt es überhaupt keinen Grund, hier vorzeitig aktiv zu werden. Und was gerne vergessen wird:

Das tatsächliche Pensionsantrittsalter liegt bei den Frauen näher am gesetzlichen als bei den Männern." Auch eine Pensionsautomatik lehnt Oberhauser ab: "Die Kommission vermisst eine Verknüpfung der Lebenserwartung mit dem gesetzlichen Pensionsantrittsalter - wir haben uns in Österreich bewusst dagegen entschieden. Auch wenn das die Kommission vielleicht kränkt: In Österreich machen immer noch PolitikerInnen Politik, und nicht mathematische Tabellen."

Rückfragen & Kontakt:

ÖGB-Kommunikation

Franz Fischill

01-53444-39263