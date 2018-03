Agnitio gibt 'Rainmaker'-Support für Windows 8 bekannt und tritt dem Microsoft Partner Network für Gesundheit und Biowissenschaft bei

New York (ots/PRNewswire) - Heute wurde bekannt gegeben, dass Agnitio die mit Spannung erwartete Softwaresuite 'Rainmaker' für Closed-Loop-Marketing (CLM) mit vollem Support für Windows 8 ausstatten wird. Ausserdem wurde Agnitio Mitglied des Microsoft Partner Network für Gesundheit und Biowissenschaft als CLM-Partner für Biowissenschaft.

Rainmaker, das im Laufe des Jahres erscheinen soll, ist eine komplett neue Version der massgeblichen CLM-Softwaresuite von Agnitio. Durch den Windows 8-Support können Agnitio-Kunden mühelos alle Inhalte auf einer Vielzahl verschiedener Geräte anwenden. Mobilen virtuellen Gesundheitsteams ermöglicht der Rainmaker-Support für Windows 8, jederzeit und überall produktiv zu werden, und das bei grösster Sicherheit. Mit Windows 8 bietet Agnitio den Kunden eine Plattform, die sich anschickt, die Kommunikation zwischen Einrichtungen der Gesundheitspflege untereinander und mit den Patienten zu verändern und ein besser integriertes Gesundheitssystem zu ermöglichen, das den Patienten in den Mittelpunkt stellt.

"Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Microsoft und die damit verbundenen Vorteile für unsere Kunden", sagte Eyal Steinitz, COO bei Agnitio. "Windows 8-Support ist etwas, das unsere globalen Kunden in der Biowissenschaft seit langem verlangen. Es freut uns, Rainmaker für die Windows-Plattform verfügbar zu machen und dazu noch diese enge Zusammenarbeit mit Microsoft als ausgewählter Biowissenschaftspartner einzugehen. Das verspricht viele aufregende Innovationen."

Die Softwareplattform von Agnitio baut auf über einem Jahrzehnt Branchenerfahrung auf und wurde 2010 in einer iPad-Version verfügbar gemacht. Die neue Rainmaker-Suite bringt CLM auf ein neues Niveau. Zusätzlich zu der plattformübergreifenden Funktionalität mit Windows 8 wird Rainmaker viele neue Funktionen aufweisen, darunter die Möglichkeit zum bequemen Anpassen von Aktivitäten vom fundamentalen eDetailing bis zum vollen Multikanal-CLM-Engagement.

Rainmaker erlaubt ausserdem echte Individualisierung der Kundenkommunikation durch volle Integration mit vorhandenen CRM- und Analysesystemen.

"Wir freuen uns sehr, dass Agnitio sein CLM-System für Windows 8 einrichtet", sagte John Richards, leitender Direktor für Windows-App-Marketing bei Microsoft Corp. "Die neue Rainmaker-Suite von Agnitio wird sich wichtige Funktionen von Windows 8 zunutze machen, wie z.B. die Touch-Optimierung für bequeme Kommunikation und die Offline-Funktionalität, die für den Betrieb im Krankenhausumfeld obligatorisch ist."

Die Rainmaker-Suite von Agnitio für Windows 8 soll im Oktober 2013 herauskommen.

Informationen zu Agnitio

Agnitio hilft Unternehmen in der Biowissenschaft, effektive Beziehungen zu medizinischem Personal aufzubauen. Das System von Agnitio, dem Anbieter der führenden Softwareplattform für Pull-Marketing in der Pharma- und Medizingerätebranche, wurde bereits in über 45 Ländern und 25 Sprachen umgesetzt und wird von grossen Pharma- und Medizingerätefirmen angewendet, darunter AMGEN, Allergan, Grünenthal, Roche und Bayer.

