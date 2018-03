Gewerkschaftsjugend gegen Spaltung der Generationen

ÖGJ-Vorsitzender Sascha Ernszt kritisiert Junge Industrie

Wien (OTS/ÖGB) - "Die Junge Industrie lässt keine Gelegenheit aus, einen Keil zwischen die Generationen zu treiben und den Sozialstaat schlecht zu reden", kritisiert Sascha Ernszt, Vorsitzender der Österreichischen Gewerkschaftsjugend, die Aussagen der Jungen Industrie zu den gestrigen Empfehlungen der EU-Kommission. "Es wird keine einzige Pension eines jungen Menschen sicherer, wenn bei den Älteren Einschnitte vorgenommen werden", so Ernszt.

Den Vorwurf von IV-Frau Niss, die Politik sei untätig, kann Ernszt nicht nachvollziehen: "Als die Banken von der Politik gerettet wurden, hat sich niemand über Untätigkeit aufgeregt. Die heimische Politik hat in der Krise eine Kurzarbeitsregelung geschaffen und der Sozialstaat hat für Stabilität gesorgt", so Ernszt. "In Wien zum Beispiel bilden nur 8,5 Prozent der Firmen Lehrlinge aus, knapp 3.000 Lehrlinge sind in überbetrieblichen Ausbildungsstätten. Der Ball liegt hier nicht bei der Politik, sondern bei den Firmen. Frau Niss soll sich also lieber über die Untätigkeit in ihren Reihen den Kopf zerbrechen und sich dafür einsetzen, dass mehr Industriebetriebe Lehrlinge ausbilden und damit aufhören, jungen Leute gegen ältere aufzuhussen."

"Genügend Arbeitsplätze für alle, Ältere und Jüngere, mit ausreichenden Einkommen - das ist die beste Absicherung unseres Sozialsystems", sagt Ernszt. "Zu diesem bewährten System, das Österreich gerade in der Krise gut geholfen hat, tragen alle etwas bei, Junge und Alte. Einen Keil zwischen die Generationen zu treiben ist keine gute Politik. Die Jungen gewinnen gar nichts, wenn den Älteren etwas weg genommen wird."

