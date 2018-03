Pirker: Prüfstellenzentralismus verhindert

EU-Parlamentsausschuss beschließt: Pickerlüberprüfung bleibt bei Kfz-Werkstätten

Brüssel, 30. Mai 2013 (OTS) "Die Pickerlüberprüfung bleibt in Österreich auch weiterhin bei den Kfz-Werkstätten. Mit meinen Änderungsvorschlägen konnte ich den beabsichtigten Prüfstellenzentralismus verhindern. Österreichs Autofahrer können weiterhin in ihre nahegelegene Werkstatt fahren, dort ihr Auto überprüfen und nötigenfalls auch reparieren lassen", so Hubert Pirker, Verkehrssprecher der ÖVP im Europäischen Parlament, zur heutigen Abstimmung über die regelmäßige Überprüfung von Fahrzeugen in der EU im Transportausschuss des EU-Parlaments. "Mit diesem Beschluss konnte ich sicherstellen, dass die Autofahrer sich selbst ihre Prüf- und Reparaturwerkstätte aussuchen können." Gegner des österreichischen Systems verlangten eine völlige Trennung von Werkstatt und Prüfung zu Gunsten einer zentralen Prüfstelle.****

"Das bisherige System hat sich in Österreich seit über 30 Jahren bewährt. Für Kunden ist es einfach und effizient, weil Überprüfung und Reparatur in Einem durchgeführt werden. Für kleine Kfz-Werkstätte ist es ein bedeutender Wirtschaftsfaktor", so Pirker. Österreich sei bei der Prüfhäufigkeit und dem technischen Zustand in allen Fahrzeugklassen "Musterschüler". "Das neue Gesetz ist grundsätzlich sehr sinnvoll, weil andere EU-Mitgliedstaaten da Nachholbedarf haben. Deren Systeme müssen verbessert werden, nicht das bewährte System in Österreich", betont der ÖVP-Abgeordnete.

Die EU-Kommission geht davon aus, dass im EU-Durchschnitt sechs Prozent aller Unfälle auf technische Fehler am Fahrzeug zurückgehen. In Österreich liegt dieser Wert unter zwei Prozent. Ziel der EU ist es, bis zum Jahr 2020 die Zahl der Verkehrstoten in der EU zu halbieren.

