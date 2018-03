Köstinger: Verhandlungen der EU-Agrarreform gehen in entscheidende Phase

EU-Kommissar Ciolos im Agrarausschuss des EU-Parlaments / EU- Abgeordnete wollen Agrarbudgetkürzungen ablehnen

Brüssel, 30. Mai 2013 (ÖVP-PD) "Wir treten in die entscheidende Phase bei den Verhandlungen der Reform der EU-Agrarpolitik ein. Kommende Woche gehen die Trilogverhandlungen in die sechste Runde. Der wichtigste Teil – die Finanzierung des Agrarbudgets – ist jedoch noch nicht vom Tisch. Das Parlament will eine Weiterführung des Agrarbudgets sowie eine einheitliche, finanzielle Beteiligung der Mitgliedstaaten bei der ländlichen Entwicklung", so Elisabeth Köstinger, Agrarsprecherin der ÖVP im EU-Parlament. Die von der Kommission vorgeschlagene Kürzung von fünf Prozent, für das Budgetjahr 2013, wird vom Parlament abgelehnt. "Wer bei der Landwirtschaft den Rotstift ansetzt, kann nicht mehr Leistungen und gleiche Qualität von unseren Bäuerinnen und Bauern verlangen", so Köstinger. "Vor allem kleine Betriebe müssen von Kürzungen ausgenommen werden", erklärt Köstinger. ****

Bei der gestrigen Aussprache mit EU-Agrarkommissar Ciolos und den EU-Abgeordneten wurden in Hinblick auf die laufenden Verhandlungen die Gespräche des informellen Agrarministerrats in Dublin thematisiert. Köstinger zeigt sich weiter unzufrieden mit einigen der vorgeschlagenen Lösungen. "Noch immer ist offen, ob es Benachteiligungen für bereits bestehende Agrarumweltprogramme und Bioprogramme geben wird. Die vorgeschlagene Anrechnung einzelner Ökologisierungsmaßnahmen ist halbherzig und unpraktisch", so Köstinger, die von der Kommission Nachbesserungen in diesem Bereich fordert.

Außerdem verlangt Köstinger von EU-Kommission und Rat Kompromissbereitschaft bei der Frage der benachteiligten Gebiete. "Es geht hier um sehr sensible Produktionsgebiete, gerade auch für Österreich. Die EU-Kommission will die Berechnung der Ausgleichszulage deckeln. Ich will jedoch, dass verstärkt auf die betriebliche Situation eingegangen wird. Bis Ende Juni müssen wir eine politische Einigung erzielen, um unseren Betrieben Planungssicherheit zu geben", so Köstinger, die Chefverhandlerin der Europäischen Volkspartei für die Programme der ländlichen Entwicklung ist.

