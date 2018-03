FPÖ-TV: Hypo-Verstaatlichung ist größter Skandal der Zweiten Republik

Was holten SPÖ und ÖVP aus dem Selbstbedienungsladen Telekom?

Wien (OTS) - Es ist der größte Politskandal der Zweiten Republik, doch die regierungstreuen Medien ignorieren ihn beharrlich: die Verstaatlichung der Hypo Alpe Adria im Dezember 2009. Der damalige ÖVP-Finanzminister Josef Pröll und sein Dilettanten-Team haben dabei einen Milliarden-Schaden für den heimischen Steuerzahler verursacht. Und der könnte sich durch die jetzige Bankführung noch wesentlich ausweiten. Gefahr ist im Verzug, denn nicht umsonst ruft Kanzler Faymann in den letzten Tagen laut nach einer Verlängerung der Bankensteuer. Das neue FPÖ-TV-Magazin dokumentiert den vertuschten Hypo-Skandal.

Vor Gericht wird derzeit die Frage geklärt, ob die Zahlung von 600.000 Euro an den Werber Gernot Rumpold durch die Telekom den Tatbestand der Untreue erfüllt. Obwohl kein Cent in die FPÖ geflossen ist, behauptet die Anklage, dass es sich dabei auch um Parteienfinanzierung gehandelt hat. Kein Augenmerk schenken Justiz und Medien hingegen bisher der Aussage von Ex-Telekom-Vorstand Fischer. Der hat angegeben, die Telekom sei damals - im Jahr 2004 -ein Selbstbedienungsladen für alle Parteien gewesen. Es stellt sich also die Frage: Was haben SPÖ und ÖVP aus der Telekom geholt?

25 Jahre AUF: Die Aktionsgemeinschaft unabhängiger und freiheitlicher Personalvertreter feierte ihr Jubiläum. FPÖ-TV zeigt, wo und wie die AUF die freiheitliche Gesinnung auch in den jahrzehntelang ausschließlich rot und schwarz geprägten öffentlichen Dienst getragen hat.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

