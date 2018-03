FPK-LPO Ragger: Klarstellung zu Werbungskosten

Thermenkarten wurden nie an Freunde verschenkt

Klagenfurt (OTS) - Wie der freiheitliche Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger heute, Donnerstag, bekannt gibt, wurden nie, wie medial kolportiert, Thermenkarten an Freunde verschenkt.

"In meiner Zuständigkeit als ehemaliger Sozialreferent des Landes Kärnten habe ich insgesamt um 19.500 Euro Thermenkarten für die Kärnten-Therme in Villach angekauft. Die Karten sind ausschließlich für die Bereiche Behindertenhilfe, Kinder aus Wohngemeinschaften, Schulklassen und Lehrer sowie Pflegehelferinnen und Pflegehelfer verwendet worden", so Ragger.

