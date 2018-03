Grüne Wien/Vana, Prack: EU-Wettbewerbspakt verhindern

Wiener Grüne unterstützen Kampagne Initiative "Europa geht anders"

Wien (OTS) - Die Europäische Kommission hat im März eine Mitteilung "Pakt für Konvergenz und Wettbewerbsfähigkeit" ("Convergence and Competitiveness Instrument") vorgelegt, kurz EU-Wettbewerbspakt, der am EU-Rat 27./28. Juni zur Diskussion steht. Unter dem Motto "Troika für alle" soll die Krisenpolitik der Europäischen Union in Griechenland, Spanien und Portugal auf alle EU-Mitgliedstaaten ausgedehnt und damit massiver Druck auf Pensionssysteme, Löhne und weitere Flexibilisierung der Arbeitsmärkte ausgeübt werden. Dagegen hat sich die von den Wiener Grünen unterstützte Initiative "Europa geht anders" gegründet, die einen sofortigen Stopp des Wettbewerbspakts und soziale und demokratische Reformen der Europäischen Union verlangt.

"Die bisherige Politik der Troika hat gezeigt, was unter "Strukturreformen" zu verstehen ist: Einschränkung sozialer Leistungen, Zerschlagung von Branchenkollektivverträgen, Kürzungen von Mindestlöhnen und Privatisierung von u.a. Wasser, Bildung und Energieversorgung", kritisiert Monika Vana, Europasprecherin der Wiener Grünen und Mit-Initiatorin von "Europa geht anders". "Das ist auch für kommunale Dienstleistungen der Städte eine ernsthafte Bedrohung. Die Wiener Grünen lehnen den EU-Wettbewerbspakt ab, da er die Sozial- und Verteilungskrise Europas verschärft statt zu ihrer Lösung beizutragen und die notwendige Kehrtwende hin zu einem demokratischen, sozialen und ökologischen Green New Deal erschwert".

"Die Austeritätspolitik der EU hat im Süden Europas zu Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut geführt. Wir wollen verhindern, dass die europäischen Eliten diese verfehlte Krisenpolitik auf ganz Europa ausdehnen", erklärt Georg Prack, Landessprecher der Wiener Grünen, die Beweggründe der Initiative.

Es werde die Verschärfung einer neoliberalen Krisenpolitik, die bisher nichts anderes zur Folge hat als eine weitere Vertiefung der Krise, betrieben. "Anstelle der neoliberalen Krisenpolitik ist es an der Zeit, die Wirtschaftspolitik der EU umzugestalten, weg von der Fetischisierung der Wettbewerbsfähigkeit und der Standortpolitik hin zu einer Politik zum Wohl der EU-Bürger", fordert der europa-politische Sprecher des Grünen Parlamentsklubs, Bruno Rossmann. "Unser Ziel ist ein sozialer, ökologischer u. demokratiepolitischer Kurswechsel für Europa", so Vana, Prack und Rossmann abschließend.

