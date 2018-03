SJ: Gegen "Troika für alle" und Wettbewerbsfetischismus!

Für ein soziales, nachhaltiges und demokratisches Europa - Sozialistische Jugend unterstützt "Europa geht anders"

Wien (OTS) - Der Europäische Rat plant Ende Juni 2013 einen Beschluss über einen Pakt für "Wettbewerbsfähigkeit und Konvergenz". Damit soll der ökonomische Suizidkurs der Europäischen Union, der in Südeuropa ohne Rücksicht auf Verluste durchgezogen wird, auf ganz Europa ausgedehnt werden. Die Sozialistische Jugend unterstützt aktiv die von ÖkonomInnen, Intellektuellen und anderen Linken initiierte europaweite Initiative "Europa geht anders". Wolfgang Moitzi, Vorsitzender der Sozialistische Jugend Österreich und einer der ErstunterzeichnerInnen der Petition, fordert eine Abkehr des zerstörerischen Sparwahns, der Millionen von Jugendlichen in Europa die Zukunft kostet: "Die europäische Krisenpolitik produziert eine 'Lost Generation'. Im Süden Europas ist teilweise schon jede/r zweite Jugendliche arbeitslos. Die 'Zeitbombe Jugendarbeitslosigkeit' hat nicht nur verheerende soziale Auswirkungen auf eine ganze Generation, sondern verursacht auch irrsinnigen volkswirtschaftlichen Schaden"

Die Absurdität und der religiöse Charakter, der dem Irrglauben des Neoliberalismus anhaftet, zeigt sich, laut Moitzi, in der sich selbst konterkarierenden Sparpolitik: "Allen volkswirtschaftlichen Fundamentaldaten zum Trotz, wird weiter gepredigt, dass ein Sparkurs die Schulden senke. Jeder ökonomische Laie sieht aber, dass das Gegenteil eingetreten ist. Deindustrialisierung, Massenelend, zusammenbrechende Gesundheitssysteme und eine schwere Rezession machen sich im Süden Europas breit und die Staatsschulden steigen schneller als zuvor. Jetzt will man diesen Zerstörungskurs auf ganz Europa ausweiten und in ein europäisches Regelwerk einbetten, um sich nicht länger mit lästigen Parlamenten aufhalten zu müssen. Der Treppenwitz dabei: Wettbewerbsfähigkeit ist ein relatives Konzept, es können gar nicht alle gleichzeitig wettbewerbsfähiger werden. Der Wettbewerbspakt ist ein Euphemismus für Lohnkürzungen und Sozialabbau!"

"Die oberste Priorität der Krisenbekämpfung muss Vollbeschäftigung und die Ankurbelung der darniederliegenden Wirtschaft sein. Dass die uns leitende 'unsichtbare Hand' und ungezügelte Märkte Wohlstand schaffen, wurde durch die Krise auf eindrucksvolle Art und Weise wieder einmal widerlegt. Was wir jetzt brauchen, ist aktive Beschäftigungspolitik, öffentliche Investitionsprogramme in nachhaltige Infrastruktur und Bildung, und ein Ausbau der Sozialsysteme. Und das alles in einem demokratischen Rahmen, statt von Technokraten oder irgendwelchen fehlgeleiteten Institutionen von oben herab diktiert", schließt Moitzi.

