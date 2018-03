Sozialversicherung leistet ihren Beitrag zum Weltnichtrauchertag 2013

Mit der Aktion "Juliarauchfrei.at" steigt der Kurs für ein längeres Leben

Wien (OTS) - Kostenlose RaucherInnenberatung & interaktive Tipps gegen die Lust am Rauchen!

Kampagne beschert www.rauchertelefon.at ein Besucherplus von 48 % Kampagnenerfolg: 10.500 BesucherInnen & 100.000 Tipps auf www.juliarauchfrei.at

Seit 1987 findet jedes Jahr am 31. Mai der Welt-Nichtrauchertag statt. Dabei soll auf die gesundheitlichen - und damit auch volkswirtschaftlichen - Vorteile des Verzichts auf das Rauchen hingewiesen werden. Für Menschen, die das Rauchen aufgeben wollen, werden hier immer wieder besonders auffällige Aktionen gestartet.

Raucherinnen auf dem Vormarsch

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und das Rauchertelefon haben Ende Jänner die Kampagne "Dein Tipp für Julia" zur RaucherInnenentwöhnung ins Leben gerufen, mit der vor allem junge Frauen im Alter von 18 bis 34 Jahren angesprochen werden sollen. Presseunterlagen zur aktuellen Kampagne sind unter www.juliarauchfrei.at/presse verfügbar.

Die Kampagne ist eine Reaktion auf die unterschiedliche Entwicklung des Tabakkonsums von Frauen und Männern. Laut Statistik Austria ist die Raucherrate bei den Männern in den letzten Jahrzehnten von 39 Prozent auf 27 Prozent gesunken, während sich gleichzeitig der Anteil der weiblichen Raucherinnen von 9 Prozent auf 19 Prozent erhöht und somit mehr als verdoppelt hat. Jede dritte Frau (34 Prozent) in der Altersgruppe der 20- bis 25-Jährigen raucht täglich. Hinzu kommt noch, dass in der Altersgruppe der 15- bis 29-Jährigen die Frauen früher zu rauchen beginnen, als die Männer.

Sozialversicherung: "Länger leben bei guter Gesundheit"

Die Tabakentwöhnungsangebote der Sozialversicherung umfassen ambulante und stationäre Programme, sowohl im Einzel- als auch im Gruppensetting. Neun der 13 großen Krankenkassen sowie die Pensionsversicherungsanstalt PVA bieten derzeit Raucherentwöhnungsprogramme an. Insgesamt nehmen jährlich rund 3.000 Personen diese Angebote in Anspruch.

Rauchertelefon: 0810 810 013

Darüber hinaus gibt es das österreichweite Rauchertelefon, eine Initiative der Sozialversicherungsträger, der Bundesländer und des Bundesministeriums für Gesundheit. Mit dem Rauchertelefon stehen allen Österreicherinnen und Österreichern speziell geschulte Gesundheitspsychologinnen am Telefon für Beratungs- und Informationsgespräche zum Ortstarif (max Euro 0,10 / Minute) zur Verfügung: Unter 0810 810 013 von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr sowie per E-Mail unter info @ rauchertelefon.at

