Ö1-Wirtschaftsmagazin "Saldo" am 31.5.: "Seiltanz zwischen marktüblich und Nepp - Wird Wohnen zum Luxus?"

Wien (OTS) - Im zweiten Teil der Wohn-Serie nimmt Astrid Petermann den privaten Wohnungsmarkt unter die Lupe - zu hören in "Saldo - das Wirtschaftsmagazin" am Freitag, den 31. Mai um 9.44 Uhr in Ö1.

Das Thema "leistbares Wohnen" ist eines der Wahlkampfthemen für den Nationalratswahlkampf im Herbst. Denn die Kosten fürs Wohnen steigen - das spüren immer mehr Österreicherinnen und Österreicher bei Mieten und Wohnungskauf. Und das greift die Politik auf. Das Wirtschaftsmagazin "Saldo" hat deshalb im Mai eine Serie zum Thema "Wohnen" gestartet und nimmt dabei den Wiener Wohnungsmarkt unter die Lupe. Im ersten Teil hat man sich den Gemeinnützigen Wohnbau genauer angesehen. Jetzt, im zweiten Teil, ist der private Wohnungsmarkt an der Reihe. Wieso sind die Miet- und Eigentumspreise in den vergangenen Jahren so stark angestiegen? Ist es sinnvoll, für Mieten eine gesetzliche Obergrenze einzuführen oder gäbe es vielleicht andere Wege, Wohnen wieder erschwinglicher zu machen? Astrid Petermann hat sich auf Wohnungssuche begeben.

