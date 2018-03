Frauenberger: 1. Juni ist "Weltmilchtag"

Marktamt zieht 350 Proben an Milchprodukten im Jahr

Wien (OTS) - Der 1. Juni wurde international zum Weltmilchtag erklärt. Pro Jahr werden weltweit rund 700 Millionen Tonnen Rohmilch erzeugt. Allein in den Industriestaaten liegt der Verbrauch bei rund 250 kg pro Jahr und Person.

Das Wiener Marktamt zieht pro Jahr rund 350 Proben an Milch und Milchprodukten und lässt diese im Labor prüfen. Dazu Alexander Hengl vom Wiener Marktamt: "Natürlich gibt es auch bei Milch und Milchprodukten Beanstandungen. Diese spielen bei diesen Waren allerdings nur eine untergeordnete Rolle. Wir nehmen unsere Aufgabe für die Lebensmittelsicherheit in Wien zu sorgen sehr ernst und versuchen somit, KonsumentInnen vor unliebsamen Überraschungen zu schützen."

"Die Wienerinnen und Wiener haben mit dem Marktamt einen zuverlässigen Partner in Sachen Lebensmittelsicherheit. Lebensmittelbetriebe müssen in Wien sauber bleiben, entsprechend seriöse Hygienekontrollen und eventuelle Probenziehungen durch das Marktamt sind somit notwendig und werden auch weiterhin in dieser Genauigkeit durchgeführt", versichert KonsumentInnenschutzstadträtin Sandra Frauenberger.

Nähere Informationen gibt es bei der kostenlosen Lebensmittel-Hotline unter der Wiener Telefonnummer 4000-8090. Die Hotline ist Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr, Samstag zwischen 9 und 17 Uhr und Sonntag zwischen 9 und 15 Uhr besetzt.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Stefanie Grubich

Mediensprecherin Stadträtin Sandra Frauenberger

Tel.: +43 1 4000 81853

stefanie.grubich @ wien.gv.at

www.sandra-frauenberger.at