FP-Gudenus: Rot-Schwarz-Grün betreibt unter dem Deckmantel Asyl knallhart Einwanderungspolitik

Jahr für Jahr steigt die Anzahl der Anträge zweistellig, obwohl Österreich von sicheren Drittstaaten umgeben ist

Wien (OTS/fpd) - Im Jahr 2010 gestattete die rot-schwarze Bundesregierung 11.012 Fremden, bei uns einen Asylantrag zu stellen. Im Jahr darauf waren es fast 31 Prozent mehr, nämlich 14.416. Und 2012 steigerten Faymann & Co. deren Anzahl noch einmal um 20,8 Prozent auf 17.415 - Tendenz weiter rasant steigend. "Faktum ist, dass nur ein ganz geringer Anteil der Asylwerber tatsächlich verfolgt wird. Die meisten dieser Menschen sind illegal eingereiste Wirtschaftsflüchtlinge, die sich bei uns in die soziale Hängematte legen wollen", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er verweist auf die Dublin-II-Verordnung: "Alle Fremden, die Asyl benötigen, müssen im ersten sicheren Drittstaat, in den sie kommen, einen entsprechenden Antrag stellen. Nachdem Österreich von sicheren Drittstaaten umgeben ist, können Asylwerber legal nur mit dem Flugzeug zu uns kommen und das tun die wenigsten. Die, die auf dem Landweg kommen, sind eigentlich umgehend zurückzuschicken. Aber dazu fehlt der politische Wille."

Besonders die Häupl-SPÖ locke Fremde - egal, ob verfolgt oder nicht -ja regelrecht nach Wien und nehme weit mehr Asylwerber auf, als vorgeschrieben. "Der Rechnungshof hat erst unlängst festgestellt, dass Rot-Grün gesetzwidrig sogar das Füllhorn über Illegale, deren Ansuchen bereits rechtskräftig abgewiesen wurden, ausschüttet", so Gudenus. Allein an direkten Zuwendungen bekommen Asylwerber in Wien mehr als 30 Millionen Euro pro Jahr geschenkt. Da sind die Ausgaben für Gesundheit, Gutachten, Dolmetscher, Rechtsberatung und Folgekosten durch die extrem hohe Kriminalität von Asylwerbern noch gar nicht inbegriffen. Gudenus: "Aber dafür wird bedürftigen Inländern völlig unsozial der Heizkostenzuschuss gestrichen, was gerade einmal sechs Millionen Euro bringt."

"Asyl ist für uns Freiheitliche ein ganz hohes Gut", stellt Gudenus klar, "dieses zu missbrauchen, wie es so viele Fremde tun, muss die umgehende Rückführung in deren Heimat und ein Einreiseverbot nach Österreich zur Folge haben. Zudem ist Asyl ein Recht auf Zeit. Fällt der Verfolgungsgrund weg, erlischt es. Daher müssen regelmäßig entsprechende Überprüfungen stattfinden. Ist die Verfolgung nicht mehr gegeben, heißt es für die Asylanten Abschied nehmen." Gudenus ahnt, wieso die gesetzlichen Regelungen bei uns entweder lax oder gar nicht angewendet werden: "Rot, Grün und Schwarz sehen in Asylwerbern nicht Menschen, die meist unter Vorspiegelung falscher Tatsachen den eigenen Bürgern immense Kosten bereiten, sondern sie sehen in ihnen bereits potenzielle Wähler, deren Stimmen man mit Steuergeld kaufen kann. Das ist ein demokratiepolitischer Skandal zu Lasten der eigenen Bevölkerung!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798