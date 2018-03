Dunkin' Donuts kündigt kostenlose Donuts weltweit für den 7. Juni an

Canton, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Dunkin' Donuts, eine der weltweit führenden Ketten für Kaffee und Gebäck, gab heute eine süße Überraschung für Donut-Liebhaber in aller Welt bekannt. Am Freitag, 7. Juni bieten teilnehmende Dunkin' Donuts-Restaurants beim Kauf eines Getränks einen kostenlosen Donut nach Wahl (solange der Vorrat reicht) an.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20110224/NY53806LOGO

)

Mit diesem speziellen Angebot für Dunkin' Donuts-Gäste in 31 Ländern rund um den Globus werden erstmals weltweit die Donuts zelebriert. Laut John Costello, Präsident für weltweites Marketing und Innovation bei Dunkin' Brands, möchte die Marke der Freude und Fröhlichkeit, die die Donuts den Menschen weltweit täglich schenken, Ehre erweisen. "Dank unserer langjährigen Erfahrung als größter Anbieter von Donuts sind wir uns der Kraft bewusst, mit der die Donuts unseren Gästen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Wir freuen uns darauf, mit unseren Gästen auf der ganzen Welt am 7. Juni die Donuts zu feiern, indem wir beim Kauf eines Getränks nach Wahl einen Donut verschenken."

Seit über 60 Jahren ist Dunkin' Donuts der Marktführer im Bereich Donuts. Im letzten Jahr wurden in den Restaurants in 31 Ländern weltweit 2,4 Milliarden Donuts und MUNCHKINS®, die aus der Mitte der Donuts herausgestochen werden, verkauft. Das Unternehmen bietet eine große Vielfalt an köstlichen und kreativen Donuts, darunter die beliebten Geschmacksvarianten Boston Kreme, Glazed und Chocolate Frosted.

Weitere Informationen zu Dunkin' Donuts finden Sie auf www.DunkinDonuts.com oder folgen Sie uns auf Facebook (www.facebook.com/DunkinDonuts)

und Twitter

(www.twitter.com/DunkinDonuts).

Informationen zu Dunkin' Donuts Seit seiner Gründung 1950 ist Dunkin' Donuts zu Amerikas beliebtester täglicher Anlaufstelle für Kaffee und Gebäck geworden. Dunkin' Donuts ist Marktführer in den Kategorien Kaffee, koffeinfreier Kaffee, aromatisierter Kaffee, Eiskaffee, Donuts, Bagels und Muffins. Dunkin' Donuts hat sich bei Brand Keys in sieben aufeinanderfolgenden Jahren den ersten Rang bei der Kundentreue in der Kategorie Kaffee geholt. Das Unternehmen betreibt über 10.500 Restaurants in 31 Ländern rund um die Welt. Für das Gesamtjahr 2012 verzeichneten die Dunkin' Donuts-Restaurants nach Zahlen der Franchisenehmer rund 6,9 Milliarden USD Umsatz. Dunkin' Donuts hat seinen Hauptsitz in Canton, Massachusetts, und ist Teil der Unternehmensgruppe Dunkin' Brands Group, Inc. . Weitere Informationen finden Sie auf www.DunkinDonuts.com.

Web site: http://www.dunkindonuts.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Justin Drake, Dunkin' Brands, +1-781-737-5200,

Justin.Drake @ dunkinbrands.com