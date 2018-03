SIAE MICROELETTRONICA bestätigt Unternehmensposition als Hauptlieferant von Richtfunklösungen für Telefónica im globalen Maßstab

Mailand (ots/PRNewswire) - Telefónica, ein marktführender Telekommunikationsnetzbetreiber, hat SIAE MICROELETTRONICA als einen seiner Hauptlieferanten für Richtfunkübertragungstechnik für die Mobilfunknetze des Unternehmens im globalen Massstab ausgewählt, um die Einführung von LTE- und Hochgeschwindigkeits-Datenübertragungsdiensten zu ermöglichen.

SIAE MICROELETTRONICA beliefert Telefónica in Lateinamerika und in Europa mit der neuesten Generation an Richtfunklösungen, darunter mit der Access Link Series - ALS, mit dem voll für den Einsatz im Freien geeigneten Produktbereich ALFOplus und mit dem Network Management Systems NMS5. Zusätzlich werden auch Netzdesign- und produktbezogene Leistungen zur Verfügung gestellt.

"SIAE MICROELETTRONICA arbeitet als Lösungspartner eng mit Telefónica zusammen und wurde ausserdem mit der Bewertung von Telefónica-Visionen und Technologien betraut. Der anhaltende Erfolg, den wir bei Telefónica haben, ist ein Nachweis unserer Führungsrolle im technischen Bereich, sowie unserer Fähigkeit, den fortschrittlichsten und anspruchsvollsten Kommunikationsnetzen auf der Welt als Service-Partner dienen zu können," sagte Luigi Lovati, Global Account Manager für Telefónica.

"Bei SIAE MICROELETTRONICA hat man bemerkenswerte Anstrengungen unternommen, um genau zum richtigen Zeitpunkt neue Technologien einzuführen - dies war eine grosse Hilfe für unsere globalen Rollout-Pläne und Kapazitätsforderungen sowie für unsere Technologie-Roadmap. Neben der Entwicklung von höchst zuverlässigen und technisch hoch entwickelten Produkten hat SIAE MICROELETTRONICA eine grosse Flexibilität an den Tag gelegt, wenn es darum ging, mit den besonderen Bedürfnissen fertig zu werden, die ein globaler Netzbetreiber wie Telefónica hat," bemerkte Cayetano Carbajo, Corporate Technology Director bei Telefónica.

- Über Telefónica -

Telefónica ist nach Marktkapitalisierung und Kundenanzahl eines der grössten Telekommunikationsunternehmen der Welt. Ausgehend von der hervorragenden Stellung, die dieses Unternehmen in der Industrie geniesst, seiner starken Präsenz in Spanien, Europa und Lateinamerika, sowie mit seinen Mobilfunk-, Festnetz- und Breitbandgeschäftsbereichen als Haupttriebkräften des Unternehmenswachstums, hat sich Telefónica auf eine Unternehmensstrategie konzentriert, die zum Ziel hat, Telefónica zu einem Weltmarktführer im Bereich der digitalen Datendienste zu machen. Telefónica besitzt in über 24 Ländern eine bedeutende Präsenz und verfügt über eine Kundenbasis, die sich weltweit auf nahezu 316 Millionen Kunden beläuft.

- Über SIAE MICROELETTRONICA -

Das Unternehmen SIAE MICROELETTRONICA, das im Jahre 1952 gegründet wurde, ist ein führender Lieferant drahtloser Kommunikationstechnologien. Das in mehr als 28 Ländern präsente Unternehmen bietet nationalen wie multinationalen Netzbetreibern hoch entwickelte technologische Lösungen für Datenübertragungstechnik sowie für Dienste und Designleistungen im Richtfunkbereich und im Millimeter-Wellenbereich an. Dank der hauseigenen, hoch entwickelten Ressourcen im HF-Bereich, die vom Design bis hin zur industrieweiten Produktintegration reichen, bereichern die Produkte von SIAE MICROELETTRONICA den Markt mit Innovationsleistungen, und befriedigen so die ständig steigenden Marktanforderungen und Kundenbedürfnisse. Weitere Informationen: http://www.siaemic.com

Rückfragen & Kontakt:

Ansprechpartner: Fabio Gavioli, +39-(02)273251,

Fabio.Gavioli @ siaemic.com