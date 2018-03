"matinee" begeht 100-Jahr-Jubiläum von Strawinskys "Le Sacre du Printemps" und würdigt Ballets-Russes-Begründer Diaghilew

Studiogast Susanne Kirnbauer - außerdem "Kulturtipps"

Wien (OTS) - Zwei denkwürdige musikalische Ereignisse sind mit dem Jahr 1913 verbunden und werden in der jüngsten Ausgabe der "matinee" am Sonntag, dem 2. Juni 2013, ab 9.05 Uhr in ORF 2 gewürdigt: In Wien fand im März das berühmte Skandalkonzert unter der Leitung des Komponisten Arnold Schönberg statt und in Paris erschütterte knapp zwei Monate später die Uraufführung von Igor Strawinskys "Frühlingsopfer"/ "Le Sacre du Printemps" nicht nur die Musik-, sondern auch die Ballettwelt. Im Anschluss an die Doku "Die Revolution des Sergej Diaghilew" über den charismatischen Begründer des legendären Ballets Russes steht um 10.00 Uhr eine Aufzeichnung der Originalversion des Balletts "Le Sacre du Printemps" auf dem "matinee"-Programm. Außerdem begrüßt Moderator Peter Schneeberger anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des wegweisenden Bühnenwerks Susanne Kirnbauer als Gast im Studio (ca. 9.50 Uhr). Die ehemalige Solistin des Wiener Staatsopernballetts und frühere Ballettdirektorin der Volksoper erinnert sich an die Welt der Ballets Russes und ihre Errungenschaften zurück, die in mannigfaltiger Weise bis in unsere Tage nachwirken. Abschließend, um 10.40 Uhr, geben die "Kulturtipps" einen Ausblick auf die aktuellsten Kulturereignisse der Woche.

"Die Revolution des Sergej Diaghilew" (9.05 Uhr)

Als Begründer der legendären Ballets Russes schlug der Impresario Sergej Diaghilew Anfang des 20. Jahrhunderts in Paris ein neues Kapitel der Tanzgeschichte auf. Mit den besten russischen Tänzerinnen und Tänzern und einer bahnbrechenden Choreographie, aus beeindruckender Musik und herausragenden Bühnenbildern schuf er einzigartige Gesamtkunstwerke des Balletts. An den gefeierten Aufführungen von Diaghilews Truppe war die Crème de la Crème der damaligen Kunstszene beteiligt, so die Komponisten Igor Strawinsky und Maurice Ravel, die Maler Pablo Picasso und Henri Matisse und die Modeschöpferin Coco Chanel, die als Kostümbildnerin arbeitete. An Originalschauplätzen in St. Petersburg, Moskau, Paris und Venedig, wo Diaghilew 1929 starb, zeichnet der Film nach, wie eine der charismatischsten Figuren des modernen Tanzes der Ballett-Kultur des vergangenen Jahrhunderts ihren Stempel aufdrückte. Regie führten Eva Gerberding und André Schäfer.

"Le Sacre du Printemps - Ballett von Igor Strawinsky und Vaslav Nijinsky" (10.00 Uhr)

Igor Strawinskys Partitur zum Ballett "Le Sacre du Printemps" hat die Musikwelt revolutioniert. Mit einer Choreografie von Vaslav Nijinsky, getanzt von den berühmten Ballets Russes, gelangte das Stück am 29. Mai 1913 im Pariser Théatre des Champs-Elysées mit unglaublichem Getöse und Tumulten zur Uraufführung. Nicht nur die Musik wurde vom Publikum als Provokation empfunden, sondern auch die Ästhetik der Choreographie, die jener des klassischen Balletts diametral entgegenstand. Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums zeigt der ORF eine Aufzeichnung der von der Amerikanerin Millicent Hodson aufwendig rekonstruierten Originalversion des Balletts aus dem St. Petersburger Mariinski-Theater. Die musikalische Leitung hatte Valery Gergiev, die Bildregie übernahm der Franzose Denis Caozzi.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

In dieser Woche berichten die beliebten "Kulturtipps" u. a. über die neue CD von Songwriter Jamie Cullum, sowie über die Ausstellung "Gift und Gabe" im Landesmuseum Kärnten, wo man sich all jenen Substanzen widmet, die Hilfe und/oder Verderben bringen. Außerdem bringt die Sendung einen Ausblick auf die bevorstehende Österreich-Tournee von Erfolgsjazzer Christian Muthspiel.

