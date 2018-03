75. Todestag Ödon von Horváth: Josefstadt-Hit "Geschichten aus dem Wienerwald" in ORF 2

Wien (OTS) - Vor 75 Jahren - am 1. Juni 1938 - starb mit Ödön von Horváth einer der bedeutendsten Dramatiker des 20. Jahrhunderts im Pariser Exil. Wie kein anderer gilt er als Vertreter des modernen Volksstückes, das er von Kitsch und Nostalgie befreite. Übrig blieb eine messerscharfe Schilderung des menschlichen Zustands in einer Gesellschaft, die dem Einzelnen keine Chance bietet, sich frei zu entfalten. Zum 75. Todestag Horváths bringt der ORF am Samstag, dem 1. Juni 2013, um 22.15 Uhr in ORF 2 eine Aufzeichnung der "Geschichten aus dem Wienerwald" aus dem Theater in der Josefstadt. Horváths bitterböse Gesellschaftssatire, eine Abrechnung mit dem Wiener Klischee und dessen gnadenloser Verlogenheit, die als Schlüsselwerk des modernen Dramas gilt und bis heute auf allen bedeutenden Bühnen auf dem Spielplan steht, feierte im Vorjahr in der Neuinszenierung von Direktor Herbert Föttinger einmal mehr einen großen Erfolg. Föttinger setzte Horváths Meisterwerk mit moderner, filmischer Bildsprache und einer hochkarätigen Schauspielerriege gekonnt in Szene. In den Hauptrollen standen Florian Teichmeister (Alfred), Alma Hasun (Marianne), Ernie Mangold (Großmutter), Sandra Cervik (Valerie) und Erwin Steinhauer (Zauberkönig) auf der Bühne.

"Erstklassiges Ensemble! Gelungene Regie. Immer wieder stockt einem in dieser fast dreistündigen Aufführung, die sich alle Zeit, die sie braucht, nimmt und dennoch nie langweilig wird, der Atem angesichts von Horváths Geniestreich: Dialoge, in denen sich Abgründe auftun, Charaktere, die in allen denkbaren Farbschattierungen schillern ... So soll es sein!", lautete nur eine von zahlreichen, ähnlich klingenden Pressestimmen, die Föttingers Inszenierung im Frühjahr 2012 lobten. ORF-Bildregisseur André Turnheim zeichnet für die eigens adaptierte und gekürzte TV-Fassung der Wiener Produktion verantwortlich.

So wie in "Geschichten aus den Wienerwald", sind es immer wieder sozialpolitische Stoffe, die den Kern von Horváths Werk bilden. Darin geht es stets um Einzelschicksale, die an der Brutalität ihrer grausamen, intoleranten Umwelt zerbrechen. So auch in der bitterbösen Gesellschaftssatire "Geschichten aus dem Wienerwald", die als klare Abrechnung mit der vermeintlichen Wiener Gemütlichkeit in einer Epoche der Krise geschrieben wurde, jedoch genauso passend für unsere Zeit ist!

Ö1-"Hörspiel-Galerie" mit "Die Unbekannte aus der Seine"

Ödön von Horváths "Die Unbekannte aus der Seine" steht am 8. Juni um 14.00 Uhr auf dem Programm der Ö1-"Hörspiel-Galerie". In der ORF-Produktion aus dem Jahr 1955 wirken Hans Putz, Hans Frank, Walter Kohut, Hilde Sochor, Otto Schenk, Kurt Jaggberg, Lona Dubois, Ena Valduga, Carlo Böhm, Anny Arden u. v. a. mit; Regie führte Erich Neuberg. Zum Inhalt: Ein unbekanntes Mädchen wird die einzige Zeugin dafür, dass der arbeitslose und von seiner Braut verlassene Albert einen Raubmord begeht, der ihm freilich nichts einbringt. Sie liebt ihn und als sie sieht, dass seine Braut zu ihm zurückkehrt und er glücklich werden kann, verlässt sie ihn und geht ins Wasser, um niemals in die Versuchung zu kommen, ihn zu verraten. Ihre Totenmaske wird berühmt und wird auch Alberts Wohnzimmer zieren. Die junge unbekannte Frau, deren Leichnam um 1900 in Paris aus der Seine geborgen wurde und der friedvolle Gesichtsausdruck ihrer Totenmaske gab Anlass zu vielen Spekulationen und inspirierte zahlreiche literarische Werke. Ödön von Horváth bearbeitete eine Geschichte von Hertha Pauli für seine "Komödie in drei Akten".

