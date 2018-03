ORF III mit einer Hommage an Ernst Hinterberger sowie Ruth Drexel im zweiten Teil von "Die Heilerin" nach Felix Mitterer

Am 31. Mai im Kultur- und Informations-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 31. Mai 2013, zeigt ORF III um 20.15 Uhr das Finale des Zweiteilers "Die Heilerin" mit Ruth Drexel in der Hauptrolle. Das Drehbuch von Felix Mitterer setzte Regisseur Holger Barthel im Jahr 2008 um, es sollte Ruth Drexels letzter Film werden. An ihrer Seite spielen Cornelius Obonya, Erni Mangold, Branko Samarovski, Lea Kurka und Elisabeth Orth. In diesem zweiten Teil tritt zutage, dass die Enkelin (Lea Kurka) von Halfried Seelig (Ruth Drexel) dieselben heilerischen Fähigkeiten zu entwickeln beginnt wie ihre Großmutter. Diese richtet ihre Aufmerksamkeit nun darauf, der introvertierten und orientierungslosen Heranwachsenden einen Weg aufzuzeigen, wie sie mit der Gabe umgehen kann.

Ernst Hinterberger, Vater des legendären Mundl, Autor von "Kaisermühlen Blues" und Erfinder des "Trautmann", ist vor einem Jahr, im Mai 2012, gestorben. ORF III zollt dem Schriftsteller, der dem Arbeitermilieu so verbunden war, seine kleine Gemeindebauwohnung liebte und nie den Blick auf die Lebenswelt der einfachen Menschen verlor, um 21.50 Uhr Tribut und zeigt eine Veranstaltung aus dem Theater Akzent mit Wolfgang Böck, Erika Deutinger, Adi Hirschal, Marianne Mendt, Roland J.L. Neuwirth und Dolores Schmidinger.

