ORF III zeigt "Mount Everest - der geschändete König der Berge"

Brandaktuelle Interviews und exklusive Filmaufnahmen vom Leben am Mount Everest am 1. Juni in ORF III Kultur und Information

Wien (OTS) - "Eine Königin und der König der Berge", so lautete ursprünglich der Titel der "Land der Berge"-Sendung am Samstag, dem 1. Juni 2013, die sich ausführlich mit der Geschichte der Everest-Besteigungen befassen wollte. Doch die aktuellen Ereignisse der letzten Wochen am Mount Everest, der Hype um die sonderbarsten und sinnlosesten Rekorde am höchsten Berg der Welt, nicht zuletzt die jüngste, tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Bergsteigern - dem Schweizer Ueli Steck und dem Italiener Simone Moro - und einer Gruppe Sherpas überrollten das ursprüngliche Sendungskonzept.

Stattdessen setzt sich "Land der Berge" um 19.30 Uhr nun aus aktuellem Anlass mit den Auswüchsen des Alpin-Massentourismus auseinander, die in der konfliktreichen Konfrontation zwischen den Europäern und den Sherpas ihren vorläufigen Höhepunkt fand, und präsentiert zudem weltweit exklusive Filmaufnahmen von einer Feier im Sherpa-Dorf Khumjung zu Ehren des Everest-Erstbesteigers Edmund Hillary. "Mount Everest - der geschändete König der Berge" ist der neue Titel der Sendung.

"Land der Berge" ist es gelungen, den erst vor wenigen Tagen erfolgreich vom Mount Everest zurückgekehrten Hochalpinisten Udo Ebner zu interviewen. Der Kapfenberger war Augenzeuge der tätlichen Auseinandersetzungen zwischen Steck/Moro und den Sherpas und stellt nun die Situation etwas anders dar als Steck und Moro in ihren ersten Aussagen. Zweiter Gesprächspartner in dieser Angelegenheit ist Dr. Markus Grasl aus Bruck a. M., Kenner des Sherpalandes und seiner Bewohnerinnen und Bewohner, die er jährlich besucht und als Augenarzt kostenlos behandelt.

Eine weitere Besonderheit der Sendung ist exklusives und einzigartiges Filmmaterial von der "Mount Everest Diamond Jubilee Conference" in Khumjung. Im Rahmen dieser Feierlichkeiten gedenken die Sherpas ihres Freundes und größten Wohltäters Edmund Hillary, der nach der Erstbesteigung des Mount Everest zum Dank an die Sherpas mehrere Schulen und ein Spital für sie errichten ließ. Noch über seinen Tod 2008 hinaus wird Hillary in der Gegend wie ein Gott verehrt. Nur zwei Ausländer waren zu dieser Feier geladen: Hillarys Nichte Hilary Carlile und Markus Raich, Ausseer Bergführer, Flugretter, exzellenter Fotograf und Kameramann sowie langjähriger Freund einer der ranghöchsten Sherpas. Nun präsentiert "Land der Berge" exklusiv Markus Raichs Filmaufnahmen von diesen Feierlichkeiten.

Zudem zeigt "Land der Berge" Raichs Gespräche mit den bedeutendsten Sherpas und sein Interview mit dem italienischen Hubschrauberpiloten Maurizio Follini, dem vor wenigen Tagen am Everest eine Bergung aus der bisher für Hubschrauber unmöglich gehaltenen Höhe von 7.800 Metern gelungen war.

