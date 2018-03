Weltnichtrauchertag: Ärztekammer fordert striktes Rauchverbot

Wechselberger: Getrennte Bereiche bieten keinen ausreichenden Schutz - mehr Aufklärung und Therapieangebote notwendig

Wien (OTS) - Der Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK), Artur Wechselberger, erneuert anlässlich des Weltnichtrauchertages die Forderung der Ärzteschaft nach einem umfassenden Nichtraucherschutz, besserer Prävention und einem flächendeckenden Rauchverbot insbesondere in der Gastronomie. "Die jetzige Lösung ist unbefriedigend", betonte Wechselberger am Donnerstag in einer Aussendung. Getrennte Bereiche für Raucher und Nichtraucher in der Gastronomie seien kein ausreichender Schutz, im Gegenteil: "Wir wissen dank umfangreicher Tests der medizinischen Universität Wien, dass die Feinstaubbelastung in abgetrennten Nichtraucherbereichen fast halb so hoch ist wie in den Raucherbereichen. Von Gesundheitsschutz kann man daher nicht sprechen", erklärte der Ärztechef. Die einzig gangbare Lösung sei folglich ein striktes Rauchverbot im öffentlichen Raum, im Speziellen in der Gastronomie, wie es in anderen europäischen Ländern längst umgesetzt sei.

Schwerpunkte wünscht sich Wechselberger aber auch in Sachen Prävention. Immerhin rauchen 40 Prozent der 15- bis 29-Jährigen regelmäßig, bei Kindern und Jugendlichen ist der Raucheranteil nach wie vor erschreckend hoch. "Rauchen muss uncool werden. Hier sind die Erwachsenen gefordert - sie müssen mit gutem Beispiel vorangehen", sagte Wechselberger. Mehr Aufklärung und umfassende Therapieangebote bzw. Unterstützung für jene, die aufhören wollten, seien ebenfalls dringend notwendig. Wechselberger: "Es wäre wünschenswert, würden die Krankenkassen einen Teil ihrer Überschüsse in diesen Bereich investieren. Man könnte auch einen Teil der Erträge aus der Tabaksteuer - immerhin jährlich rund 1,5 Milliarden Euro -zweckgebunden in Prävention und Therapie fließen lassen." Andernfalls könne es sehr schwierig werden, den Anteil der rauchenden Bevölkerung nachhaltig zu senken. Die Zielvorgabe der Weltgesundheitsorganisation (WHO): Im Jahr 2040 sollen weltweit nur noch fünf Prozent der Bevölkerung zum Glimmstängel greifen. "Wir haben noch einen sehr langen Weg vor uns. Die österreichische Ärzteschaft ist bereit, ihren Beitrag zu leisten. Ohne flankierende politische Maßnahmen und ein klares Bekenntnis der Politik zum Nichtraucherschutz werden wir allerdings nicht viel bewegen können", sagte Wechselberger abschließend. (slv)

