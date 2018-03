Regierung von Singapur erteilt AGT International-O'Connor's Zuschlag für wegweisendes Safe-City-Projekt

Singapur (ots/PRNewswire) - Die Regierung von Singapur hat AGT International-O'Connor's als Partner für ihr s Safe-City-Projekt ausgewählt. Gemeinsam mit seinem Konsortialpartner Hitachi wird AGT-O'Connor's ein intelligentes Sicherheits-Informationssystem zur Verfügung stellen, dasfür die verschiedenen staatlichen Behörden zugänglich ist und das die Regierung in die Lage versetzt, ihre Bürger, wichtige Wirtschaftsgüter und die Infrastruktur besser zu schützen.

Mit CityMIND bietet AGT International eine einzigartige Plattform zum Management d die öffentliche Sicherheit auf der Grundlage leistungsstarker und fortgeschrittener Analysesoftware. Sie liefert frühzeitige Warnsignale an die relevanten Behörden, macht sie auf ungewöhnliche Verhaltens- oder Ereignismuster aufmerksam und liefert ihnen die Informationen,, die sie benötigen, um Krisensituationen schnell zu erkennen und zu entschärfen.

Die Lösung bietet eine einzigartige Kombination von Funktionen und Informationen, die den Regierungsbehörden auf mobilen Tablet-Computern zur Verfügung stehen, sowie eine Anwendung, die für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein Anzahl unterschiedlichster Sensoren wird in das Informationssystem der übergreifende CityMIND-Plattform integriert. Diese erhöhen die öffentliche Sicherheit, sichern wichtige Anlagen ab und verhelfen den verschiedenen Behörden zu mehr Effizienz. Beispiele für diese fortgeschrittenen Sensoren sind Verhaltenserkennungssensoren, auf soziale Medien ausgerichtete Informationsbeschaffungssysteme und intelligente Umgebungssensoren.

Die Auftragsvergabe erfolgt zu einer Zeit, in der Singapur die Herausforderungen schnellen Städtewachstums zu bewältigen hat. "Auch wenn AGT erst seit kurzem in Singapur vertreten ist, freuen wir uns auf die Lösung, die das Konsortium von AGT-O'Connor's in Singapur implementieren wird. Wir hoffen, dass diese Systeme den Betrieb der für Sicherheit und Gefahrenabwehr zuständigen Behörden des Landes verbessern und ihnen helfen werden, ihre Ressourcen effizienter einzusetzen. Es geht darum, den Herausforderungen zu begegnen, denen Singapur und andere Städte auf der ganzen Welt gegenüberstehen werden", sagte Gian Yi-Hsen, der Direktor des Safety and Security Industry Programme Office vom Economic Development Board. "Singapur gehört zu den sichersten Städten der Welt, und wir setzen uns dafür ein, dass dies so bleibt. Dazu arbeiten wir gemeinsam mit der Sicherheitsindustrie an der Entwicklung innovativer Lösungen für Sicherheit und Gefahrenabwehr. AGT versteht unsere Zielsetzung und wir hoffen, dass sich neue Lösungen aus dieser Partnerschaft entwickeln, die unsere zukünftigen Sicherheitsmassnahmen beeinflussen werden", sagte Anselm Lopez Director Capabilities Development and International Partnerships des Ministeriums für innere Angelegenheiten.

Danny Beh, Vice President von AGT International in Singapore, sagte:

"Wir sind geehrt und freuen uns, dass wir die Gelegenheit zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit der Regierung von Singapur haben. Das Konsortium hat die Anforderungen an die Sicherheitsdienste und Gefahrenabwehr einer wachsenden und dicht besiedelten Stadt gut verstanden. Unsere Lösung ist einzigartig positioniert, um den Behörden der Stadt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu helfen. CityMIND wird die richtigen Informationen zur richtigen Zeit an die richtige Behörde liefern und diese in die Lage versetzen, zeitgerechtere Entscheidungen zu fällen."

Mati Kochavi, der Gründer und CEO von AGT International, erklärte:

"Als eine der führenden Städte weltweit ist Singapur ein fantastischer Platz Ort, um intelligente Lösungen für die öffentliche Sicherheit einzurichten. Die CityMind-Lösung von AGT basiert auf einzigartigen Technologien, die Städte besser in die Lage versetzen, alle Situationen zu planen, vorherzusehen und zu bewältigen. Solche Lösungen machen Städte intelligenter, sichererer, freundlicher und effizienter."

Im Rahmen seines langfristigen Engagements für Singapur wird AGT International ein Center of Excellence in der Stadt eröffnen, das das die Erfahrung behinhaltet, die AGT weltweit bereits in 20 Städten implementiert hat. Zu den zentralen Themenbereichen dieses Forschungszentrums werden unter anderem die Nutzung mobiler Geräte, städtische Dienste und der wissenschaftliche Einsatzt grosser Datenmengen in sozialen Medien gehören.

Über AGT International

AGT International wurde 2007 gegründet und ist einer der wachstumsstärksten Anbieter von Sicherheitslösungen für die öffentliche Verwaltung, Wirtschaftsunternehmen und Regierungen weltweit. Das Unternehmen bietet Kunden aus dem privaten und öffentlichen Sektor integrierte Sicherheitslösungen zum Schutz von Menschen, Anlagegütern und Infrastruktur. Die Kernkompetenz von AGT International ist die Sammlung und Verarbeitung von grossen Mengen an Echtzeit- und Offline-Daten aus einer Vielzahl von Datenquellen. Der integrierte Ansatz des Unternehmens ermöglicht eine effektive Antizipation, Vermeidung, Steuerung und Bewältigung vielfältiger Risiken. Durch die Entwicklung massgeschneiderter Lösungen unterstützt AGT die Kunden dabei, Herausforderungen und Risiken in komplexen Umgebungen zu antizipieren und zu steuern. AGT International hat seinen Hauptsitz in Zürich, Schweiz, und beschäftigt weltweit 2.300 Mitarbeiter aus über 50 Nationen. AGT International befindet sich in Privatbesitz und wird von seinem Gründer und CEO, Mati Kochavi, geleitet. Weitere Informationen finden Sie unter unter http://www.agtinternational.com.

Über O'Connor's

O'Connor's wurde im Jahr 1947 gegründet und ist ein führender Anbieter von technischen Integrationsdiensten (Engineering Systems Integration, ESI) mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in Sicherheit und Gefahrenabwehr, Satelliten und Kommunikation, Wissenschaft, Medizin und Softwareentwicklung. O'Connor's verfügt über eine etablierte Präsenz in Asien mit seinem Hauptsitz in Singapur und Büroniederlassungen in Malaysia, Thailand und Vietnam.

O'Connor's ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der am Mainboard der Singapurer Börse notierten WBL Corporation Limited (Wearnes), einem internationalen Konzern mit Geschäftstätigkeiten in den Sektoren Technologie, Kfz, Immobilien, Ingenieurswesen und Vertrieb. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.oconnors.wearnes.com.

Über Hitachi

Hitachi ist ein diversifizierter Multi-Milliarden-Konzern, der Informations- und Telekommunikationssysteme, Stromversorgungssysteme, soziale Infrastruktur, Kfz-Systeme, elektronische Systeme und Ausrüstung, Baumaschinen, Materialien mit hoher Funktionssicherheit, Komponenten und Geräte, digitale Medien und Verbraucherprodukte sowie Finanzdienste anbietet. Weltweit beschäftigt das Unternehmen derzeit 323.540 Mitarbeiter. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hitachi.com.

