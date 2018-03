"Brand of the Year / EFFIE 2012": Online-Startup gewinnt Gold

Moskau (ots/PRNewswire) - Das Online-Medium SmartNews hat den ersten Platz als "Brand of the Year / EFFIE 2012" ("Marke des Jahres") in der Kategorie "Low-budget project" ("Projekt mit kleinem Budget") gewonnen.

Moskau war am Freitag Gastgeber der "Brand of the Year / EFFIE 2012", einer von der RBC veranstalteten Preisverleihung, in deren Rahmen Russlands höchste Auszeichnung im Bereich Marken und Marketingkommunikation vergeben wird. Die Preise wurden erstmals 1998 verliehen. Experten bezeichnen die "Brand of the Year / EFFIE" als wichtigste Auszeichnung für Marken in Russland. Die Effizienz russischer Marken sowie die kreative Komponente ihrer Kommunikation mit den Verbrauchern waren Schlüsselelemente für die Jury.

"SmartNews" ist eines der dynamischsten und effizientesten Online-Medien mit grossem Wachstumspotenzial, erklären Experten der Jury.

"SmartNews" (Markeninhaber: gemeinnütziges Organisationszentrum für Ziviljournalismus "Smart News") wurde im Oktober 2012 gegründet und betreibt inzwischen über 50 neue Büros in Russland. Neben den eigenen Korrespondenten tragen Hunderte unabhängiger Journalisten aus fast allen Ländern zu dem Online-Medium bei. Die Anzahl der Abonnenten in sozialen Netzwerken ist auf über 100.000 angestiegen. Die täglich im Internet erscheinende Sozial- und Politikausgabe wird von 90.000 Einzelpersonen angeklickt. Die Anzahl der Leser beträgt bis zu 2,5 Millionen pro Monat.

Ein günstiges Investitionsklima in den Regionen Russlands regt Geschäftsleute dazu an, nicht nur nach Moskau zu blicken. Die Investoren von "Smart News" haben ein einzigartiges Projekt geschaffen und eine Marktlücke auf den Regionalmedien entdeckt. Bislang konnte keines der regionalen Projekte die Interessen der Regionen auf Bundesebene vertreten. Dennoch sind die Experten der Überzeugung, "Smart News [http://www.smartnews.ru]" werde dies in Kürze gelingen.

