TIROLER TAGESZEITUNG AM FEIERTAG "Leitartikel" 30. Mai 2013, von Alois Vahrner: "Euregio Tirol als Papiertiger"

Die Europaregion Tirol, Dauerbrenner in allerlei politischen Sonntagsreden, steckt auch vier Jahre nach dem großen Gedenkjahr noch in den Kinderschuhen.

Innsbruck (OTS) - Gut läuft es auf der Törggele-Ebene. Ansonsten läuft fast gar nichts", meinte vor einiger Zeit ein prominenter Tiroler Wirtschaftsvertreter zur viel beschworenen Euregio Tirol-Südtirol-Trentino. Was den Tirolern das Törggelen (und sehr häufig noch weiter Richtung Süden die Fahrt zum Gardasee), ist den Südtirolern seit Jahren der Großeinkauf in den Tiroler Einkaufszentren und Möbelhäusern - wobei die Südtiroler Einkaufstouristen pro Jahr schon rund 500 Mio. Euro in Tirol springen lassen.

Nach der schmerzlichen Trennung Tirols nach dem 1. Weltkrieg über 90 Jahre später Grenzen zu verschieben, davon haben sich die meisten Politiker nördlich und südlich des Brenners verabschiedet. Wenn schon nicht verschieben, dann möglichst auflösen, hieß auch die Parole für den Start der Europaregion Tirol. Mehr als nur unterstützt wurde diese politische Vision durch Österreichs EU-Beitritt, den Binnenmarkt, das Aus für die Grenzkontrollen und die Euro-Einführung - und dazu durch kräftige EU-Förderungen für grenzüberschreitende Regionalprojekte.

Im Weg stehen dem Zusammenwachsen heute eigentlich nur noch die Landesteile selbst, nicht aber Staatsgrenzen oder andere, von außen aufoktroyierte Einschränkungen. Im großen Freiheitskampf-Gedenkjahr 2009 sollte unter dem Motto "Geschichte trifft Zukunft" nach vorangegangenen Flops endlich der Euregio-Turbo gezündet werden. Leider hat der Motor auch vier Jahre danach weiter viele Aussetzer. Es braucht viel mehr öffentliche und private Initiativen und auch Leuchtturm-Projekte wie etwa eine Energie-Ehe. Sonst bleibt es bei vielfach leeren Worthülsen.

