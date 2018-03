Volkshilfe Terminaviso: Promis feiern Auftakt zur Nacht gegen Armut 2013

Volkshilfe lädt zur offiziellen Programmpräsentation mit Margit Fischer, KünstlerInnen und UnterstützerInnen in die Wiener Staatsoper

Wien (OTS) - Die "Nacht gegen Armut" rückt mit großen Schritten näher. Doch bevor am 4. Juli DAS Benefizevent gegen Armut in Österreich wieder hunderte Menschen in das Wiener Rathaus lockt, präsentiert die Volkshilfe offiziell das Programm der traditionellen Benefizgala.

Zu Gast bei der Programmpräsentation am 12. Juni sind: Volkshilfe Schirmfrau Margit Fischer, Staatsoperndirektor Dominique Meyer, Volkshilfe Bundesgeschäftsführer Erich Fenninger und Benefizgala-Moderatorin Nadja Bernhard. Kammersängerin Ildikó Raimondi und Clemens Unterreiner, die Opernstars der Benefizgala, werden einen musikalischen Vorgeschmack zum Besten geben. Im Anschluss lädt die Volkshilfe zu einem kulinarischen Empfang.

Um Anmeldung an margit.kubala @ volkshilfe.at wird gebeten!

Programmpräsentation Nacht gegen Armut: Benefizgala mit Margit

Fischer



Datum: 12.6.2013, um 11:00 Uhr



Ort:

Wiener Staatsoper, Schwindfoyer, Publikumseingang Herbert

von Karajan-Platz Einlass ab 10:45 Uhr

Wien



Url: www.nachtgegenarmut.at



Rückfragen & Kontakt:

Volkshilfe Österreich / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mag. (FH) Margit Kubala

Tel.: +43 (0) 676 83 402 214

margit.kubala @ volkshilfe.at

www.volkshilfe.at/presse

www.facebook.com/volkshilfe