20 % Rabatt zum Tag des Kindes bei SPIELWAREN HEINZ und die ersten 3.000 Kinder erhalten ein kleines Geschenk!

Wien (OTS) - Seit über 50 Jahren ist das Traditionsunternehmen SPIELWAREN HEINZ für Groß und Klein da! Grund genug, sich rechtzeitig vor der Ferienzeit mit hochwertigen Babyaccessoires, Gesellschafts-und Elektronikspielen, Freizeitprodukten und für die Regentage Bastelartikel einzudecken! Und das ganze minus 20 % Rabatt! Auf alle kleinen Besucher wartet ein nettes Geschenk!

Ein buntes Spiele-Paradies für Babys, Kids und Teens erwartet dich in den Filialen von Spielwaren Heinz in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ob Puppen, Lego, Playmobil, Plüschtiere, Puzzles, Modellbau oder kreative Bastelsets - hier findest du das passende Spielzeug für jedes Kind. Und damit der Nachwuchs bei Spiel und Spaß auch optimal gefördert wird, stehen beste Beratung und kompetenter Service bei Spielwaren Heinz an erster Stelle. Schau vorbei undentdecke ein großes Sortiment an Spielzeug und Geschenkartikeln, die gute Laune in jedes Kinderzimmer bringen.

Das ganze Team von SPIELWAREN HEINZ steht in den Startlöchern und freut sich auf zahlreichen Besuch.

Also dann, nichts wie hin in eine der neun SPIELWAREN HEINZ Filialen und sich 20 % Rabatt auf den ganzen Einkauf sichern!

Rückfragen & Kontakt:

Spielwaren Heinz

office @ spielwarenheinz.at

Tel.: 01 786 7002