Coface: Mag. Christian Berger neuer Country Manager

Christian Berger, 42, bereits seit mehr als 14 Jahren erfolgreich für Coface tätig, übernimmt ab sofort die Position des Country Managers Austria

Wien (OTS) - Mag. Christian Berger begann 2005 bei Coface Austria als Leiter International Activities und war seit 2007 Mitglied des Vorstands der Coface Austria Kreditversicherung AG. Nachdem das Unternehmen im November 2012 in eine Niederlassung umgewandelt wurde, war Berger weiter im Management Board tätig, wo er unter anderem für die Bereiche Finance, Controlling, IT und Organisation der Central Europe Region zuständig war. Berger begann seine Karriere 1998 bei Coface in der Schwestergesellschaft Coface Central Europe Holding AG und ist in dieser seit 2003 im Vorstand. Mit sofortiger Wirkung übernimmt er nun zusätzlich die Funktion des Country Managers Austria für die Sparte Kreditversicherung in der Coface, Niederlassung Austria.

Nach seinem Studium der Internationalen Betriebswirtschaft an der Universität Wien, der University of Wales und der Ecole Supérieure de Commerce in Paris arbeitete Berger zunächst für KPMG Management Consulting.

Der langjährige Branchenexperte Berger: "Ich kenne Coface nach 14 Jahren in den unterschiedlichsten Funktionen sehr gut und freue mich auf die neue Herausforderung." Katarzyna Kompowska, Executive Manager Coface Central Europe, unterstreicht, dass Berger durch seine langjährige Erfahrung bestens für seine neue Aufgabe geeignet ist:

"Christian Berger steht mit seiner umfassenden Erfahrung und dem profunden Wissen im Bereich der Kreditversicherung für kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Unternehmens. Wir sind sicher, dass Herr Berger die Erfolgsgeschichte von Coface weiterschreiben wird."

Über Coface

Die Coface-Gruppe ist ein weltweit führender Kreditversicherer und bietet Unternehmen auf der ganzen Welt Lösungen für das Forderungsmanagement im Inlands- und Exportgeschäft. 2012 erreichte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mitarbeiter in 66 Ländern bieten weltweiten Service vor Ort.

In Frankreich ist Coface Mandatar für die staatlichen Exportkreditgarantien. Coface ist eine Tochtergesellschaft von Natixis, einer Gesellschaft der Groupe BPCE für Unternehmensfinanzierung, Investment Management und spezielle Finanzservices.

