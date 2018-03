Ashoka veranstaltet "Nutrients for All" und bringt führende Innovationen zusammen

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Ashoka, die weltweit größte Organisation sozialer Unternehmer, veranstaltet gemeinsam mit der KfW Development Bank, der Lemelson Foundation, CSCP, GIZ und Forum am 3. und 4. Juni 2013 in Frankfurt ein auf persönliche Einladungen beschränktes Globalizer Summit.

Auf dem Globalizer Summit teilen die Gäste die Vision von Nutrients for All: Vitality for People and the Planet

[Nährstoffe für alle:

Vitalität für die Menschen und den Planeten] und es werden die sozialen Innovatoren, Unternehmen und internationalen Organisationen vorgestellt, die auf dem gesamten Erdball diese Bewegung anführen. Die Vision entstammt dem zunehmenden Verständnis, dass Nährstoffe das Bindeglied sind, zwischen unserer Gesundheit und Vitalität, der Nahrung, die wir essen, und der Umwelt, aus der diese Nahrung stammt:

das Bindeglied zwischen fehlgewachsenen Säuglingen und Lernstörungen in armen Ländern, der Fettsuchtepidemie in reichen Ländern und der Bodendegeneration nahezu überall.

In Südafrika hat ein angesehener Bergbauingenieur aufgrund seiner Besorgnis über dahinsiechende AIDS- und TBC-Patienten ein alle Nährstoffe enthaltendes Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, das alle aus konventionellen Quellen verfügbaren Mittel bei Weitem übertrifft und schon nach wenigen Monaten bei den Patienten zu erstaunlichen Verbesserungen führt. In Belgien hat ein junger Apotheker Nahrungsmittellieferanten, Restaurants und Normalverbraucher zu einer Gemeinschaft zusammengeführt, die sich auf die Auswahl von Lebensmitteln für vollwertige Ernährung und auf Zubereitungsmethoden konzentriert, die das Wohlbefinden und die Lebensqualität verbessern. In Sambia gelang es einem Umweltschützer, der mit Unterernährung und Hunger bei Kleinbauern konfrontiert war, den Menschen zu zeigen, wie sie die Qualität der Nährstoffe in deren Äckern wiederherstellen und ihre Anbautechniken verbessern können, was zu einer dramatischen Verbesserung ihrer Fähigkeit führte, sich selbst und ihre Familien zu ernähren.

Diese Beispiele gehen weit über die konventionellen Vorstellungen von Nährstoffen und die Diskussionen über Ernährungssicherheit oder biologisch bzw. nichtbiologisch hinaus. Es handelt sich um Lösungen, die Nährstoffe in Böden, Ernten, Lebensmitteln und Menschen vollumfänglich bereitstellen.

Teilnehmer an der Konferenz und Themen sind unter anderem:

-- Führende soziale Unternehmer - Ashoka Fellows - aus der gesamten Welt, die ihre Innovationen vorstellen, -- Partnerorganisationen, -unternehmen und -experten - wie z. B. die Global Alliance for Nutrition, DSM, der Autor Hans Biesalski und Professor Buddy Ratner - die sich Ashoka anschließen, um der Bewegung Nutrients for All Nachdruck zu verleihen. -- Disruptive Methoden für das Messen von Nährstoffen und Ernährung. -- Künftige Feldversuche - mit Müttern/Säuglingen, Grundschulkindern, Arbeitgebern/Arbeitnehmern und Kleinbauern - um die Vorteile von Strategien zur Vollwerternährung zu dokumentieren.

Über Ashoka

Ashoka sieht eine Welt, in der Everyone A Changemaker(TM) [Jeder ein Veränderer] ist: eine Welt, die schnell und effektiv auf soziale Veränderungen reagiert und in der alle Menschen die Freiheit, das Vertrauen und die Unterstützung der Gesellschaft haben, sich sozialer Probleme annehmen und Änderungen herbeiführen zu können.

Um der Full Nourishment Economy [Wirtschaft die alle ernährt] Dynamik zu verleihen, hat Ashoka Changemakers im April einen weltweiten Wettbewerb ausgeschrieben, mit dem Ziel, innovative Lösungen zufinden und die Sektor übergreifende Zusammenarbeit machbar und attraktiv zu gestalten. Bis heute wurden zwei Gewinner des Early Entry Prize [Preis für frühe Einreichung] identifiziert: Urban Farming Reimagined: Creating Large-Scale Distribution Opportunities for Micro-Sized Farms [Urbane Landwirtschaft neu konzipiert: Schaffung der Möglichkeit großräumiger Verteilung für den Mikro-Anbau] und Closing the Loop, Transforming the Poop [Schließen des Kreises, Umwandlung von Fäkalien].Einreichungsschluss ist der 19. Juni 2013.

