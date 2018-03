KLAS erkennt Acuo als VNA-Marktführer in Großbritannien an

(PRN) - - Universelle klinische Plattform wird von Gesundheitsdienstleistern bevorzugt, die unabhängige herstellerneutrale Archivlösungen bewerten

Maidenhead, Großbritannien (ots/PRNewswire) - Acuo Technologies®, ein weltweit führender Anbieter von hochleistungsfähiger Software und Dienstleistungen für die Verwaltung klinischer Inhalte und Datenmigration, neuerdings Teil von Lexmarks Perceptive Software, hat heute bekannt gegeben, dass KLAS kürzlich die Resultate eines Leistungsberichts mit dem Titel "PACS in the U.K" herausgegeben hat, in dem Acuo als "Vorreiter bei unabhängigen VNA-Lösungen" bezeichnet wird.

PACS-Austauschaktionen sind in GB an der Tagesordnung, weil regionale Verträge mit Gesundheitssystemen zunehmend zur Erneuerung anstehen. Im Rahmen ihrer PACS-Austauschinitiativen führen viele Anbieter auch herstellerneutrale Archive (vendor neutral archives - VNAs) ein, um die Austauschbarkeit von klinischen Inhalten zwischen verschiedenen Gesundheitseinrichtungen, Abteilungen und Datensilos zu verbessern. Unter den im KLAS-Bericht befragten Anbietern, die ein VNA in Betracht ziehen, erhielt Acuo die meisten Stimmen als "erste Wahl."

Im KLAS-Bericht heißt es weiter, dass Acuo "im Vorteil ist, weil die Firma bereits mehrere signifikante VNA-Angebote in GB gewonnen hat." Dazu gehören die nationale VNA-Plattform für Wales und regionale NHS-Konsortien in Sussex und Surrey, Salisbury, Wight und Süd-Hampshire (SWASH), Nord-Bristol, Doncaster und Gloucester. KLAS berichtet, dass lediglich 6 % der Befragten bereits ein VNA installiert haben. Mit ihrer regionalen Erfahrung und Dynamik ist Acuo in den kommenden Monaten als starker Wettbewerber bei der VNA-Auswahl in GB und auf dem europäischen Kontinent aufgestellt.

Acuo arbeitet häufig mit PACS-Anbietern, Datenspeicher-Anbietern und anderen IT-Partnern im Gesundheitsbereich als Teil einer umfassenden Lösung für die Verwaltung klinischer Inhalte zusammen, inklusive Migration klinischer Daten in und aus PACS-Archiven. Die universelle klinische Plattform von Acuo ist eine umfassende Lösung für klinische Abstraktion und Lebenszyklus-Management aller diagnostischen Bilder und zugehörigen Inhalte, einschließlich ein in das VNA integriertes XDS-Register und Ablage.

"Wir freuen uns über die Anerkennung durch KLAS als international führender VNA-Anbieter", sagte Mark O'Herlihy, EMEA-Direktor für den Bereich Gesundheitspflege bei Perceptive Software. "Unser EMEA-Team ist sehr erfolgreich dabei, NHS-Konsortien auf die nächste Effizienzstufe der IT-Verwaltung klinischer Bilder und zugehöriger Bilder zu bringen, wovon Patienten und Ärzte gleichermaßen profitieren. Die universelle klinische Plattform von Acuo ist eine wesentliche Komponente der inhaltsbasierten elektronischen Patientenakte, an der viele unserer Kunden in der Gesundheitspflege arbeiten." Für weitere Informationen zum hier erwähnten KLAS-Bericht besuchen Sie bitte www.KLASresearch.com.

Informationen zu KLAS

KLAS ist eine Forschungsfirma mit einer globalen Mission zur Verbesserung der Gesundheitspflege, indem sie die Anbieter von Gesundheitsleistungen zu Gehör bringt. Im Rahmen der Arbeit mit Tausenden Gesundheitsmanagern und Ärzten erhebt KLAS Daten zu Software, Dienstleistungen, medizinischen Geräten und Infrastruktursystemen und erstellt zeitnah Berichte, Trends und statistische Übersichten. Die Forschungsergebnisse repräsentieren direkt die Sicht der Anbieter und dienen als Katalysator zur Verbesserung der Anbieterleistung. Personal und Beirat der 1996 gegründeten KLAS verfügen über durchschnittlich 25 Jahre IT-Erfahrung im Gesundheitsbereich. Für weitere Informationen besuchen Sie www.KLASresearch.com, mailen Sie an marketing @ KLASresearch.com oder rufen Sie 1-800-920-4109 an, um mit einem KLAS-Repräsentanten zu sprechen. Folgen Sie KLAS auf Twitter @KLASresearch.

Informationen zu Acuo Technologies

Acuo Technologies, neuerdings Teil von Lexmarks Perceptive Software , wurde 2000 mit dem Ziel gegründet, die erste unternehmensweite, kooperative universelle klinische Plattform (UCP) für medizinische Bildinhalte auf DICOM- und Nicht-DICOM-Basis zu entwickeln. Heute unterstützt Acuo die UCP-Implementierung rund um die Welt mit Standorten in Afrika, Australien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Für weitere Informationen zur optimierten klinischen Inhaltsverwaltung und Datenmigration bei vereinfachter Bedienung und reduzierten Kosten besuchen Sie bitte www.acuotech.com.

DICOM ist die eingetragenen Marke der National Electrical Manufacturers Association für deren veröffentlichte Normen zur digitalen Kommunikation medizinischer Informationen.

Web site: http://www.acuotech.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Mark Bowen, Marketingdirektor, +1-952-582-6183,

mark.bowen @ perceptivesoftware.com